Кличко розпочав масову чистку в мерії та ініціював рішення для недопущення земельних зловживань

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про масові звільнення в КМДА та комунальних підприємствах посадовців, підозрюваних у зловживаннях.

Також запланована реорганізація в КМДА та низка інших заходів для недопущення зловживань надалі. Про це Кличко заявив на сесії Київради.

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"Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству. Будуть звільнені: директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина", – повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, плануються звільнення в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд". Зокрема гендиректора Юрія Бахмата, першого заступника гендиректора Олексія Лукаша, заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гори.

Раніше з посад в КМДА звільнили:

заступника голови КМДА Петра Оленича;

заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушту.

Заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа. Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Також фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради,

– наголосив Віталій Кличко.

Мер додав, що перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення. А також повідомив про реорганізацію в КМДА та перевірку земельних рішень Київради.

"У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідведення будуть скасовані", – сказав Кличко.

Він також анонсував пакет рішень для недопущення зловживань надалі.

Вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Щодо останнього, ми підготували звернення до парламенту,

– зазначив мер.

"Щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА", – підкреслив Кличко.