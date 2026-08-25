Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відкрили у столиці першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема внаслідок ампутацій кінцівок. Це ще один важливий елемент міської системи підтримки Захисників і Захисниць", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що для практичних занять ветеранам будуть надані спеціально обладнані авто.

Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу. Для практичних занять на категорію В отримали спеціально обладнані авто. На мій запит їх надав Благодійний фонд родини Джуринських. Дякую за підтримку! Висловлюю подяку й сервісному центру МВС – за супровід і допомогу в реалізації цього проєкту,

– зазначив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, вже 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання в автошколі.

"Перший набір сформований – 17 ветеранів виявили бажання пройти навчання. Тут можна навчитися керувати авто з нуля, отримати посвідчення водія або, якщо людина вже мала водійський досвід до поранення, пройти перепідготовку та опанувати керування автівкою з адаптивним обладнанням, зокрема з ручним керуванням. Навчання проводять атестовані інструктори. Важливий принцип – "рівний – рівному". Серед інструкторів – ветерани, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших. Для тих, кому складно самостійно дістатися до місця навчання, передбачена транспортна послуга Київ Мілітарі Хабу", – розповів Віталій Кличко.

У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів з інвалідністю / Фото з телеграму Віталія Кличка

Мер Києва наголосив, що після навчання в спецшколі місто компенсуватиме ветеранам придбання авто та його переобладнання для індивідуальних потреб.

"Важливо, щоб навчання в автошколі не було окремою послугою. Тому формуємо комплексний маршрут автомобільної мобільності ветерана. Зокрема, після завершення навчання місто може допомогти частково компенсувати придбання авто, частково компенсувати його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб людини та допомогти з перекваліфікацією і працевлаштуванням", – наголосив Віталій Кличко.

Крім того, він повідомив, що в майбутньому ці курси будуть відкриті для всіх людей з інвалідністю, які потребують спеціалізованого навчання.

Як повідомлялося раніше, у 2026 році Київ вже компенсував ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, придбання 34 авто на понад 20 млн грн.