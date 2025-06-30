Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника на час розслідування

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обов'язків на час службового розслідування.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, зазначає 24 Канал.

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"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Мною ухвалене рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування". За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обов'язків", – повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що діятиме згідно з законом і нікого покривати не буде.

Хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно з законом. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду,

– наголосив Кличко.

Також мер зазначив, що до розслідування будуть долучені депутати Київради – ініціатори рішення щодо Поворозника.

Як повідомлялося, 10 червня Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику.