Кличко взяв участь у дискусії NATO Innovation Funds на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі взяв участь у дискусії з проблем НАТО та поспілкувався з посадовцями Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал міського голови Києва.

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"На Всесвітньому економічному форумі в Давосі взяв участь у дискусії NATO Innovation Funds. Говорили про виклики, що постали перед міжнародною безпекою, економікою, про інновації, які впливають на подальший розвиток світу (зокрема, впровадження штучного інтелекту). У спілкуванні з посадовцями НАТО, експертами й політиками обговорювали посилення міжнародної підтримки України", – написав Віталій Кличко.



Віталій Кличко взяв участь у дискусії NATO Innovation Fund / Фото з телеграм-канала мера Києва

Мер Києва також наголосив на важливості безпекових гарантій Україні для стримування російської агресії.

Підкреслив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути реальні безпекові гарантії для України. Дуже важливими є угоди про безпекове співробітництво, укладені Україною з США та європейськими партнерами. Але вони повинні виконуватися в повному обсязі та сприяти зміцненню військових спроможностей України. Це необхідно для стримування російської агресії. Яка насправді, може розповсюдитися й на деякі європейські країни. І партнери повинні це розуміти,

– підкреслив Віталій Кличко.



Мер Києва поспілкувався з посадовцями Північноатлантичного альянсу / Фото з телеграм-канала Віталія Кличка

55-й Всесвітній економічний форум проходить у швейцарському Давосі з 20 по 24 січня. Цьогорічна назва форуму – "Співпраця для розумної епохи". У заході беруть участь близько 60 голів держав і урядів різних країн, а також сотні інших представників політичної та економічної еліти світу.