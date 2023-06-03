Кличко запросив киян долучитися до перевірки стану і доступності укриттів через "Київ цифровий"

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян долучитися до перевірки укриттів у столиці та повідомляти про їх доступність і стан через застосунок "Київ цифровий".

Про це він заявив під час перевірки укриттів у Подільському районі.

Заїхав сьогодні (3 червня – 24 Канал) без попередження оглянути деякі укриття, на які отримали скарги від киян. Картину зафіксував, будемо працювати. Хочу звернути вашу увагу. У "Києві цифровому" ми створили механізм зворотного звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію,

– заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що групи контролю будуть оперативно реагувати і виправляти ситуацію.

"Якщо голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу, на що отримали кошти, буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так немало роботи в воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків", – наголосив мер.

За словами Віталія Кличка, кияни вже активно долучаються до інформування міської влади про ситуацію з укриттями.

"За добу, після запуску в "Києві Цифровому" сервісу зворотного звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг. Із них майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть – що поблизу немає укриттів", – повідомив Кличко.

Він також нагадав, як залишити інформацію в "Києві цифровому". Треба вибрати укриття на мапі, яка є у застосунку, та натиснути в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". "Київ Цифровий" оперативно систематизує інформацію і передасть її у Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і реагування, зазначив Кличко.

За даними КМДА, на сьогодні районними держадміністраціями Києва сплановане використання 4 014 укриттів. Із них 3 393 – цокольні та підвальні приміщення, 364 – підземні автопаркінги, 211 – підземні переходи, 46 – підземні приміщення метрополітену.

Як повідомлялося, у Києві питання цивільного захисту та громадської безпеки покладено на міську військову адміністрацію, а також районні державні адміністрації. За даними КМДА, з бюджету міста у 2022 – 2023 роках на облаштування укриттів було спрямовано 1,2 мільярда гривень.