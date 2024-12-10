Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери ФРН: "Налаштований допомогти Україні стати сильнішою"

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з кандидатом на посаду канцлера Німеччини Фрідріхом Мерцом, який приїхав до Києва. Під час зустрічі обговорювали питання подальшої підтримки України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Віталія Кличка.

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Кличко зустрівся з Мерцом / Фото з телеграму Віталія Кличка

"Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру необхідність посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів – зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну", – повідомив Віталій Кличко.



Під час зустрічі обговорили допомогу Україні / Фото з телеграму Віталія Кличка

Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.

Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні й в Європі,

– зазначив Кличко.

Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Мер говорив з ним про необхідність посилення військової підтримки України, бо ситуація на фронті – критична.