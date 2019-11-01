Кличко поскаржився на Богдана до поліції, – ЗМІ

Мер Києва Віталій Кличко написав заяву до поліції Києва з проханням відкрити кримінальне провадження щодо "самоправства" голови Офісу Президента Андрія Богдана та розслідувати його "незаконні дії".

Кличко вважає, що Богдан скоїв кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо звільнення мера столиці з посади голови КМДА, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву Кличка, яка є в розпорядженні журналістів видання.

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На думку Кличка, такі дії Богдана не належать до його посадових обов’язків як голови Офісу Президента. Нагадаємо, що Кабмін раніше таки погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Тож мер столиці просить правоохоронців внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування "незаконних дій" голови ОП.

Вважаю, що з огляду на вказані обставини ця заява містить достатньо фактів на підтвердження того, що в діях керівника Офісу Президента А. Богдана міститься склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 356 КК України ("самоправство"),

– мовиться в заяві Кличка.

Він також вказав у документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання щодо його звільнення з посади голови КМДА є "закінчення строку повноважень президента".

"З урахувань того, що головою КМДА може бути лише київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА призначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч визначеним нормам є кримінальним правопорушенням", – мовиться в заяві Києва.

Зауважимо, що у вересні Кличко подав до суду на Кабмін, прем'єра Олексія Гончарука та Богдана через рішення звільнити його з посади керівника КМДА.

Що відомо про звільнення Кличка з посади голови КМДА?

За ініціативою Богдана 4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Проте своєї згоди на це ще не надав Президент України Володимир Зеленський. Зауважимо, що рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА не усуне його з посали мера Києва.

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До слова, новий закон про столицю, який Верховна Рада схвалила поки що у першому читанні, розділить посади мера Києва та голови КМДА.

Чому між Богданом та Кличком спалахнув скандал? За кілька днів перед своїм зверненням до Кабміну Богдан заявив, що адвокат одного зі "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це "смотрящий" обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Окрім того, Кличко нібито зізнався Богдану, що не контролює Київраду.



Кличко назвав слова Богдана "байками зі склепу", а ще – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Після такої заяви Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.