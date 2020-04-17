Кличко розповів про наслідки піщаної бурі у Києві

У деяких районах Києва та низці містечок у області 16 квітня здійнялася піщана буря. Стихійне явище завдало чимало лиха столиці, зокрема постраждала конструкція Подільсько-Воскресенського мосту.

Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що впали будівельні риштування Подільського мостового переходу, але ніхто з людей не постраждав. За словами Кличка, конструкція зазнала аварії через шквальний вітер. Наразі конструкцію намагаються відновити.

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Мер столиці наголосив, що Київ не звик до таких стихій, але останнім часом вони стаються все частіше.

Тому рятувальні служби розробили уже правила безпеки для таких випадків:

По можливості залигшайтеся вдома. Щільно зачиняйте вікна. На вулиці остерігайтеся рекламних бігбордів та не паркуйте авто поблизу дерев.

Кличко додав, що пориви вітру сягали 22 кілометрів на годину.

Раніше у ДСНС повідомляли, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній. Натомість в Ірпені вітер пошкодив дах одного з будинків.

Що кажуть екологи про причини бурі? У Київській міській держадміністрації вважають, що таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.



Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.

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