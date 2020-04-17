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      Кличко розповів про наслідки піщаної бурі у Києві

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      Віталій Кличко / 24 канал

      У деяких районах Києва та низці містечок у області 16 квітня здійнялася піщана буря. Стихійне явище завдало чимало лиха столиці, зокрема постраждала конструкція Подільсько-Воскресенського мосту.

      Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що впали будівельні риштування Подільського мостового переходу, але ніхто з людей не постраждав. За словами Кличка, конструкція зазнала аварії через шквальний вітер. Наразі конструкцію намагаються відновити.

      Зверніть увагу Піщана буря у Києві: 5 людей госпіталізували із травмами

      Мер столиці наголосив, що Київ не звик до таких стихій, але останнім часом вони стаються все частіше.

      Тому рятувальні служби розробили уже правила безпеки для таких випадків:

      1. По можливості залигшайтеся вдома.
      2. Щільно зачиняйте вікна.
      3. На вулиці остерігайтеся рекламних бігбордів та не паркуйте авто поблизу дерев.

      Кличко додав, що пориви вітру сягали 22 кілометрів на годину.

      Раніше у ДСНС повідомляли, що у столиці впали два стовпи електромереж, а також обірвало одну з ліній. Натомість в Ірпені вітер пошкодив дах одного з будинків.

      Що кажуть екологи про причини бурі? У Київській міській держадміністрації вважають, що таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.

      Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.

      Піщана буря на Київщині: дивіться відео

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Стихійні лиха Надзвичайні ситуації ДСНС
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