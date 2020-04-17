Кличко відсторонив Поворозника на час слідства
Мер Києва відсторонив свого першого заступника на час слідства. Зауважимо, що Микола Поворозник, якого звинувачують у хабарництві, раніше сам хотів піти.
Віталій Кличко підписав заяву Поворозника, відсторонивши його від виконання обов'язків. Про це очільник Києва написав у телеграмі.
Біографія Миколу Поворозника звинувачують у хабарництві: що відомо про заступника Кличка
Кличко пояснив, що відправив свого заступника у відставку, щоб розслідування було неупередженим.
Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цієї справи,
– написав Кличко.
Поворозник про свою відставку
У фейсбуці Поворозник наголосив, що історія з отриманням неправомірної вигоди отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу, а також підкреслив, що готовий на співпрацю зі слідством.
І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я ухвалив рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо,
– заявив Поворозник.
Поворозника звинувачують у хабарництві: що про це відомо
- СБУ 14 квітня затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво у компанії нібито вимагали 125 тисяч доларів
- Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Це, ймовірний "перший транш" від загальної суми. Сам Поворозник запевняє, що хабарів не брав і з ним про це ніхто не домовлявся.
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