Кличко відсторонив Поворозника на час слідства

Мер Києва відсторонив свого першого заступника на час слідства. Зауважимо, що Микола Поворозник, якого звинувачують у хабарництві, раніше сам хотів піти.

Віталій Кличко підписав заяву Поворозника, відсторонивши його від виконання обов'язків. Про це очільник Києва написав у телеграмі.

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Кличко пояснив, що відправив свого заступника у відставку, щоб розслідування було неупередженим.

Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цієї справи,

– написав Кличко.

Поворозник про свою відставку

У фейсбуці Поворозник наголосив, що історія з отриманням неправомірної вигоди отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу, а також підкреслив, що готовий на співпрацю зі слідством.

І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я ухвалив рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо,

– заявив Поворозник.

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