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      Кличко відсторонив Поворозника на час слідства

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      Кличко відсторонив Поворозника / КМДА

      Мер Києва відсторонив свого першого заступника на час слідства. Зауважимо, що Микола Поворозник, якого звинувачують у хабарництві, раніше сам хотів піти.

      Віталій Кличко підписав заяву Поворозника, відсторонивши його від виконання обов'язків. Про це очільник Києва написав у телеграмі.

      Біографія Миколу Поворозника звинувачують у хабарництві: що відомо про заступника Кличка

      Кличко пояснив, що відправив свого заступника у відставку, щоб розслідування було неупередженим.

      Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об'єктивне і відкрите розслідування цієї справи,
      – написав Кличко.

      Поворозник про свою відставку

      У фейсбуці Поворозник наголосив, що історія з отриманням неправомірної вигоди отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу, а також підкреслив, що готовий на співпрацю зі слідством.

      І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я ухвалив рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства. Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо,
      – заявив Поворозник.

      Поворозника звинувачують у хабарництві: що про це відомо

      • СБУ 14 квітня затримали буцімто посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво у компанії нібито вимагали 125 тисяч доларів
      • Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Це, ймовірний "перший транш" від загальної суми. Сам Поворозник запевняє, що хабарів не брав і з ним про це ніхто не домовлявся.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва СБУ Розслідування Хабар Віталій Кличко КМДА
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