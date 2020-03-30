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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофа

      - Читать новость на русском
      Віталій Кличко дав словесної прочуханки киянам, що не дотримуються карантину / kyivcity.gov.ua

      Міський голова Києва Віталій Кличко з обуренням звернувся до киян, які не дотримуються карантину у зв’язку з коронавірусом та порушують умови самоізоляції. Зокрема, він наголосив – у разі, якщо люди надалі натовпами вирушатимуть на природу, на нас чекає "велика катастрофа".

      Кличко на брифінгу 30 березня заявив, що хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, але – не його. Думати так, м’яко кажучи, нерозумно. За словами міського голови столиці, є свідомі кияни, а є ті, до кого, на жаль, ще не дійшло.

      До теми COVID-19: у Києві захворіли вже 102 людей, але 2 змогли одужати

      "Подумайте нарешті головою. Коли вас закликають обмежити контакти, залишитися вдома для вашої безпеки, ви компанією вивалюєте на пікніки, влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтеся і не вірите, і чомусь думаєте, що пронесе. Ні", – емоційно висловився Кличко.

      Він наголосив, що потім жодна система охорони здоров’я не впорається з тисячами захворілих. Мер Києва у цьому контексті закликав поглянути на приклад Італії – де лікарі вирішують, кого лікувати, а кого – ні. Він також навів як приклад інші країни, де гроби вивозять сотнями і спалюють. Без прощань і без церемоній.

      Я говорю зараз без перебільшень. Якщо продовжаться ці "шатання" і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас усіх чекатиме велика катастрофа,
      – завив Кличко.

      Він наголосив, що це станеться з вини легковажних людей, що не дотримуються обмежень, нехтують своєю безпекою та безпекою людей, що поруч.

      "Я закликаю всіх – перестаньте перебувати в ілюзіях, осягніть будь ласка реалії. Уберегти себе – це вберегти коло своїх близьких, коло свого спілкування, вберегти багато інших людей", – резюмував мер Києва.

      порушення карантину які штрафи Україна
      Як в Україні карають за порушення умов карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Новини Києва Віталій Кличко
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