Я хочу закон про цивільну зброю, – Клименко про дозвіл на короткостволи після теракту у Києві

Днями Україну сколихнули новини про теракт у Києві, внаслідок якого загинули люди. Тож знову постало питання права цивільних на зброю.

Про це висловився міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з представниками медіа 21 квітня.

Дивіться також У Києві посеред дня уродженець Москви розстрілював людей: все, що відомо про теракт

Що думає Клименко про дозвіл на зброю?

У МВС готові почати обговорювати можливе запровадження короткоствольної зброї для громадян. Але це потребує комплексних змін із чіткими правилами та підготовкою населення.

Консультації щодо цього мають розпочатися вже наступного тижня із залученням громадськості, експертів, журналістів. Деякі деталі міністр уже проговорив з нардепами.

Сам Клименко теж підтримує ідею ухвалення закону про цивільну зброю.

Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура,

– зазначив він.

Також міністр додав, що треба внести деякі зміни до кримінального законодавства, зокрема у частині визначення меж самозахисту. Це допоможе чітко врегулювати правові аспекти використання зброї цивільними.

"Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", – сказав він.

