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Клімкін дорікнув європейським політикам за пропозицію повернути Росію у ПАРЄ

07:37, сьогодні 262 Читать новость на русском
Клімкін відреагував на пропозицію повернути Росію у ПАРЄ
Клімкін відреагував на пропозицію повернути Росію у ПАРЄ / Фото з вільних мереж

Деякі політики в Раді Європи витрачають більше зусиль на повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи, аніж на припинення її агресії щодо України.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

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"Деякі політики в Раді Європі набагато більше часу і сил витрачають на те, щоб повернути Росію в РЄ, а не на те, щоб Росія забралася з Криму і Донбасу. В результаті можемо отримати не Раду Європи, засновану на цінностях, а Раду Європи, засновану на політичних інтригах. Було б дуже шкода", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга. У понеділок, 22 січня, там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Так, 22 січня Президентом ПАРЄ став очільник парламентської групи соціалістів, демократів та "зелених" італієць Мікеле Ніколетті.

Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Росії Павло Клімкін Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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