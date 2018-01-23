Клімкін дорікнув європейським політикам за пропозицію повернути Росію у ПАРЄ

Деякі політики в Раді Європи витрачають більше зусиль на повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи, аніж на припинення її агресії щодо України.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

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"Деякі політики в Раді Європі набагато більше часу і сил витрачають на те, щоб повернути Росію в РЄ, а не на те, щоб Росія забралася з Криму і Донбасу. В результаті можемо отримати не Раду Європи, засновану на цінностях, а Раду Європи, засновану на політичних інтригах. Було б дуже шкода", – зазначив дипломат.

Деякі політики в Раді Європі набагато більше часу і сил витрачають на те,щоб повернути Росію в РЄ,а не на те, щоб Росія забралася з Криму і Донбасу.В результаті можемо отримати не Раду Європи,засновану на цінностях,а Раду Європи,засновану на політичних інтригах. Було б дуже шкода — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 января 2018 г.

Нагадаємо, делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга. У понеділок, 22 січня, там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.



Так, 22 січня Президентом ПАРЄ став очільник парламентської групи соціалістів, демократів та "зелених" італієць Мікеле Ніколетті.