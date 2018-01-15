Клімкін заявив про розбіжності з Росією щодо миротворців ООН та звільнення заручників

У понеділок, 15 січня, глава МЗС України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наступний етап звільнення українських заручників і політичних в'язнів, а також формат ймовірної миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів, а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – мовиться у повідомленні українського міністра.

Читайте також: Яка вірогідність, що на Донбасі таки з'являться миротворці ООН

Клімкін додав, що обговорив з російським колегою роботу Спільного центру з контролю і координації розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі, і "не залишив без уваги його підсумкову прес-конференцію".