Яка вірогідність, що на Донбасі таки з'являться миротворці ООН

Миротворці на Донбасі можуть з'явитися після прийняття Україною закону про реінтеграцію Донбасу, який Верховна Рада може ухвалити наступного тижня. Адже в тексті документа Росію нарешті буде визнано країною-агресором, і Україна буде мати всі правові підстави для початку перемовин щодо розміщення "блакитних шоломів" на сході України.

Щоправда, президент Росії Володимир Путін пропонує свій сценарій, який не влаштовує Україну. Миротворці лише на лінії зіткнення без доступу до російсько-українського кордону – саме таку пропозицію висунув керманич Кремля.

"Це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР", – заявив Путін.

Читайте також: Як розвідники готуються дати прочуханки ворогу

Таким чином Путін хоче в черговий раз дистанціюватися від участі Росії у війні на Донбасі. Риторика російського очільника незмінна – в Україні громадянська війна, тому миротворці мають допомогти вирішити цю проблему.

Вони вважають, що це українська криза, український конфлікт, внутрішній. У ньому існують якісь повстанці чи сепаратисти, і в них є київська влада. І от Росія розглядає це, як допомогу міжнародного співтовариства якраз для українців, які між собою не можуть розібратись,

– пояснив військовий експерт Михайло Самусь.

Раптові миротворчі ініціативи президента РФ зумовлені тим, що у березні цього року в Росії вибори, і йому треба зробити якісь важливий крок. Наприклад, зробити собі імідж миротворця. Проте, на думку Путіна, миротворці мають займатись на Донбасі лише одним.

Може йтися лише про функцію убезпечення співробітників ОБСЄ,

– наполягає Путін.

Тобто миротворчий контингент буде такою собі озброєною охороною міжнародних спостерігачів.

"Ми знаємо про пропозицію Російської Федерації на засіданні радбезу ООН. Але тільки ООН як організація має вирішити, де, коли, як і в якому форматі та чи інша місія буде", – прокоментував заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Проте, Росія планомірно ускладнює роботу місії ОБСЄ на непідконтрольних територіях. Хуг зазначає, що минулого року бандформування 16 разів погрожували спостерігачам зброєю.

Безпосередні загрози із використанням зброї. Наприклад, направляли зброю на членів патруля, на машини або на інші об'єкти майна Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ,

– розповів Хуг.

Таким чином, Росія демонструє, що представники ОБСЄ не можуть почуватись безпечно, тому їм потрібна охорона. Причому, президент Росії пропонує ввести своїх миротворців в односторонньому порядку.

"Від цього товариша можна очікувати чого завгодно. Але він розуміє силу відкату, яка за цим піде – це посилення санкцій та інші неприємні для нього, для економіки його країни, для його оточення речі", – вважає військовий експерт Юрій Карін.

Читайте також: Краще від Донбасу відмовитися повністю, – волонтер різко висловився щодо миротворців

Група "Інформаційний спротив" каже, що Путін навіть пропонував компромісний варіант: здати так звану "ЛНР" під миротворців, але залишити "ДНР".

Перемовини щодо миротворців можуть розпочатися після прийняття Радою закону про реінтеграцію Донбасу, адже там буде чітко визначено, що Росія є країною-окупантом і Україна перебуває у стані війни з нею.

Розмова про миротворчу місію, з точки зору України, може бути тільки одна. Це миротворча операція, яка буде розбиратися в конфлікті між Росією та Україною. І, звичайно, це не відповідає інтересам Путіна,

– наголосив військовий експерт Михайло Самусь.

А поки ж Російська Федерація вже готується до можливого наступу України та пересуває неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. Так, на ділянці Павлівка-Бірюково росіяни пройшли вглиб території України на кілометр та зайняли дамбу річки Кундрючої.