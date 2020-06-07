KLM планує поновити польоти до України: дати та напрямки
Нідерландська авіакомпанія хоче відновити польоти до України. Вже 4 липня KLM здійснить перший рейс з Амстердама до Києва.
KLM почала відновлювати свої льотну програму до міст Європи з червня. Про це пише Avianews.
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Вартість та дати
Квитки на рейс Київ – Амстердам коштуватимуть від 160 доларів з людини. У вартість входить лише 1 предмет ручної поклажі та 1 аксесуар. Разом їх вага не має перевищувати 12 кілограмів.
Рейси виконуватимуться щодня, починаючи з 4 липня.
Квитки на рейс Київ – Амстердам / Скриншот зі сайту KLM
Куди ще літатиме KLM
У червні KLM планує літати майже у 70 аеропортів Європи.
Серед них крім української столиці є:
- Москва, Санкт-Петербург;
- Варшава, Краків;
- Прага;
- Париж;
- Мюнхен, Франкфурт, Берлін;
- Рим, Мілан;
- Осло;
- Лондон;
- Барселона, Мадрид;
- Афіни;
- Бухарест;
- Будапешт;
- Стамбул;
- Копенгаген;
- Гельсінкі;
- Лісабон;
- Цюріх.
Далекомагістральну мережу розширять рейсами у Джакарту, Денпасар, Вашингтон, Сан-Франциско, Ванкувер і Калгарі.
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У липні KLM планує здійснити 3 тисячі вильотів з Амстердама і відновити 78% своєї мережі. Однак рейси виконуватимуть з обмеженою частотою. Їх загальна кількість складе лише 25 – 30% від початкового графіка. В авіакомпанії підкреслюють, що список міст не є фіксованим, і плани польотів можуть змінюватися в залежності від зміни обмежень у різних країнах.
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