КНДР будує 3000-тонний ракетний фрегат: він підозріло схожий на російський проєкт "Дерзкий"

Пропагандистські медіа Північної Кореї оприлюднили кадри візиту Кім Чен Ина на будівництво нового військового корабля. За оцінками журналістів, це ракетний фрегат водотоннажністю близько 3000 тонн, що схожий на нереалізований російський проєкт "стелс"-корвета 20386 "Дерзкий".

Аналітики зазначають, що цей фрегат стане найбільшим кораблем у флоті КНДР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про новий північнокорейський фрегат

Зазначимо, що учасні північнокорейські фрегати класу Amnok мають лише 1500 тонн водотоннажності. Відтак новий фрегат стане флагманом флоту КНДР. Крім того, на новому кораблі можуть бути встановлені вертикальні пускові установки для зенітних або крилатих ракет, чого раніше не було в арсеналі країни. Наразі найпотужнішим засобом ППО на північнокорейських суднах залишаються пускові установки від переносних ЗРК "Игла".

Хоча подібність конструкції до російського проєкту "Дерзкий" помітно, експерти Defense Express вказують на значні відмінності в класах і розмірах кораблів. Водночас вони не виключають, що РФ могла передати КНДР певні технології, які північнокорейські інженери вже адаптували під свої потреби.

У жовтні 2024 року стало відомо про будівництво на новому стапелі судна завдовжки 170 метрів, яке ймовірно є цим фрегатом. Такий масштабний проєкт без участі Росії виглядає малоймовірним, враховуючи обмежені ресурси КНДР.