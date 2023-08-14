Утім, можливі і певні домовленості з Росією. Це в розмові з 24 Каналом припустив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Нагадаємо, нещодавно російський так званий міністр оборони Сєргєй Шойгу відвідував Північну Корею, де Кім Чен Ин провів йому екскурсію по виставці озброєнь у Пхеньяні.

Дивіться також Є три аспекти: політолог припустив, навіщо Шойгу їздив у КНДР

Чи є домовленість з Росією

У КНДР є балістичні ракети, які, ймовірно, можуть цікавити Росію, припустив Гетьман. За його словами, раніше мовилося про певну кількість іранських ракет слідом за "Шахедами" для країни-агресорки. Утім, ця поставка так і не відбулася.

Можливо, коли Шойгу приїздив до Кореї, були про це розмови. Можливо, гроші туди якісь зайшли і вони почали виробляти. Але чи з'являться ці ракети безпосередньо в Росії – припустити можливо, утім аналізувати дії таких диктаторів як Кім Чен Ин і Путін неможливо,

– підкреслив військовий аналітик.

Він не виключає варіант з навчанням, про що мовилося попередньо, і, власне, для цього Кім Чен Ин зробив таку заяву.

"Склади забиті (ракетами – 24 Канал) в Північній Кореї. Можливо планується для Росії. Але зважаємо, що це просто його слова – це може бути ІПСО", – підкреслив Гетьман.

Ситуація в Північній Кореї: останні новини