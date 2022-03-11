КНДР почала відновлювати тунелі на ядерних полігонах, – військові Південної Кореї

Північна Корея відновлює тунелі на своїх ядерних полігонах, повідомили військові Південної Кореї.

З 2005 року КНДР створює ядерну зброю. У 2006 році Північна Корея заявила про успішні ядерні випробування.

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Відомо, що у 2017 році засипався тунель для випробування ядерної зброї, внаслідок чого могли загинути 200 людей. Зараз, за свідченнями південнокорейських військових, цей тунель відновлюють.

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