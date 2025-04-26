У КНДР побудували новий ракетний есмінець за рекордний термін – 400 днів

У п'ятницю, 25 квітня, у Північній Кореї відбулася церемонія спуску на воду багатоцільового есмінця водотоннажністю 5000 тонн із розширеним набором ракетного озброєння. Його побудували за рекордні 400 днів.

Церемонія відбулася на корабельні в місті Нампхо, де й будували есмінець. У події взяв участь лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на KCNA.

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Що відомо про новий північнокорейський есмінець

Медіа КНДР зазначають, що корабель оснащений передовими технічними рішеннями, розробленими на місцевому рівні. Там запевняють, що він – гордість північнокорейських інженерів.

Під час свого виступу Кім Чен Ин підкреслив, що есмінець призначений для роботи з різними системами озброєння, зокрема протиповітряною і протикорабельною зброєю, а також балістичними й крилатими ракетами, здатними нести ядерні заряди.

Церемонія спуску на воду багатоцільового есмінця для ВМС КНДР: дивіться фото KCNA

На що справді здатний новий есмінець КНДР

У "Мілітарному" зазначили, що озброєння корабля складається зі 127 – міліметрової автоматичної гармати та зенітно-артилерійського комплексу безпосередньої оборони корабля, що має візуальну схожість із радянськими 30 – міліметровими системами АК-230 та АК-360.

Слід зауважити, що корабель, ймовірно, має непрацездатні системи, адже навіть лідери у сфері військового суднобудування, такі як Китай та Японія, витрачають від двох до трьох років лише на побудову корпусу та встановлення відповідного озброєння і систем,

– написали у виданні.

Водночас Кім наголосив, що есмінець буде переданий військово-морським силам на початку наступного року і розпочне активну службу.

Раніше з'явилася інформація, що у КНДР будують свій найбільший військовий корабель завдовжки 140 метрів. Супутникові знімки свідчили про будівництво судна на західному узбережжі країни. Тісні зв'язки з Росією могли допомогти Північній Кореї уникнути санкцій ООН, що обмежують доступ до матеріалів і технологій.