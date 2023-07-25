Пролетіли 400 кілометрів: КНДР запустила 2 балістичні ракети у Японське море

Вночі 25 липня Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря. Ракети випустили з району Пхеньяну.

Обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів. Потім вони приземлилися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Зверніть увагу КНДР хотіла вивести на орбіту супутник-шпигун, ракета впала і спричинила тривогу в Сеулі

КНДР запустила 2 балістичні ракети у Японське море

Як стало відомо, КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Запуски здійснили через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї заявив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

КНДР хотіла вивести на орбіту супутник-шпигун

Нагадаємо, що раніше Північна Корея запустила балістичну ракету нібито для виведення на орбіту її першого космічного супутника. Та ракета-носій та корисне навантаження не долетіли в космос і впали в Західне море.

Як виявилось, нова ракета супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи. За даними державних ЗМІ, "офіційні особи працюють над перевіркою "серйозних" дефектів, які спричинили несправність ракети".

Армія Південної Кореї заявила, що знайшла в морі та дістала уламки ракети. Південнокорейські військові заявили, що ракета швидко зникла з екранів радарів і розвалилася у повітрі, після чого уламки справді впали у Жовте море на захід від Корейського півострова.

До речі, пуск північнокорейської ракети викликав тривогу та сум'яття на Півдні, а також у деяких районах Японії. Так, у Сеулі спрацювали сирени повітряної тривоги, а абонентам стільникового зв'язку було розіслано попередження про необхідність готуватись до евакуації. Згодом надійшло повідомлення про те, що попереднє було помилковим.