КНДР та Південна Корея розпочали офіційні переговори

Північна та Південна Корея розпочали свої перші офіційні переговори вперше за понад два роки. Обидві сторони висловлюють оптимізм щодо їх результатів.

Самі переговори відбуваються у селі Панмунджон, яке розміщено у демілітаризованій зоні на кордоні між обома країнами. Саме там був підписаний мирний договір, який так і не вступив у силу. І саме це місце найчастіше використовували влади обох країн для спільних зустрічей.

Читайте також: Кім Чен Ин зібрався об'єднатися з Південною Кореєю

Одне з головних питань, яке обговорять на зустрічі – участь північнокорейських спортсменів у зимових Олімпійських іграх 2018 року, які відбудуться у південнокорейському Пхьончхані, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

"Сьогодні ми будемо проводити переговори, щоб обговорити участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх і Паралімпіаді в Пхенчхані, а також удосконалення міжкорейських відносин", – заявив Reuters міністр уніфікації Південної Кореї Чо Мьонг-Гьон.

При цьому деякі південнокорейські чиновники сподіваються, що дві Кореї зможуть навіть виступити під єдиним прапором на Зимових іграх.

Окрім того, Чо Мьонг-Гьон заявив, що його делегація також готується до обговорення відновлення зустрічей членів сім'ї, розділених Корейською війною, які опинилися по обидві сторони кордону.

Та найбільший інтерес у світі ці переговори викликають через те, що вони можуть зняти напругу на Корейському півострові, яка виникла після того, як КНДР досягла успіхів у розробці ядерної зброї та балістичних ракет, через що ООН були накладені санкції на Північну Корею.

Читайте також: Євросоюз розширив санкції проти КНДР