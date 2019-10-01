Книги 2019 року, які прокачають твій мозок

Мозок людини здатен на неймовірні речі, адже це не просто сіра речовина. Вона ховає в собі величезний потенціал до нових відкриттів і можливостей. Але якщо мозок не апґрейдити, то він працюватиме на мінімумі своїх можливостей. Тож далі 5 книжкових новинок 2019 року від українських видавців, які прокачають твій мозок.

Денні Ґреґорі "Стуліть пельку своїй мавпі"

Нейробіологи стверджують – наш мозок запрограмовано так, щоб людина завжди відчувала незадоволення. Цей стан ми успадкували ще від предків, які постійно шукали кращих умов для життя, тому весь час були невдоволені. А ще наш мозок постійно намагається зекономити сили, тому повсякчас заохочує нашу невпевненість у собі та своїх силах. Саме тому так часто наш внутрішній критик говорить: "Це погана ідея, вона тобі не по силах, і т. д."

Цікаво: Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців

Проте, незважаючи на такі захисні механізми, наш мозок здатен творити дива.

У книжці "Стуліть пельку своїй мавпі" Денні Ґреґорі розповідає, як позбутися невпевненості, перемогти внутрішнього критика, розвинути в собі творчі здібності, змусити мозок працювати ефективніше й утілити в життя свої прагнення.

Це не черговий посібник або книжка про успіх, ні. Це яскравий дотепний комікс, який ілюстративно покаже, які кроки варто пройти, аби розкачати мозок.

Ліса Москоні "Їжа для мозку"

Проте не лише вправи з прокачування мозку допоможуть стати ефективнішим, важливо також розуміти, що саме споживає мозок та які продукти найкорисніші для нашої "сірої речовини".

Професорка неврології Ліса Москоні розкриває секрети досліджень роботи мозку та аналізує, що наука каже про харчування для здоров'я мозку, як раціон впливає на роботу цього органу й чому дієта для мозку може відрізнятися від тієї, що потрібна решті тіла.

Валерія Козлова "Технологія EQ-Boost"

Окрім раціонального мислення та мотивації, нами часто керують емоції. Поганого в цьому небагато, якщо ви вмієте їх контролювати. Ба більше – емоції можуть стати помічником. Але якщо ви недостатньо контролюєте емоції – вони можуть наробити лиха.

Емоціями просякнуто абсолютно все – кар'єра, бізнес, стосунки, як і все наше життя. Перемагає той, хто розуміє себе, вміє керувати власними емоціями і моделювати схожі емоції в інших. У цій книжці йдеться про те, як скористатися особливою авторською методикою бізнес-тренера Валерії Козлової, щоби підвищити рівень свого емоційного інтелекту та досягти успіху в житті та бізнесі.

Внутрішня кухня видавців: Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?

Венді Судзукі "Дивачка, що закохалася в мозок"

Ця книжка – це своєрідний екскурс у секрети роботи мозку, історію та сучасні досягнення науки про мозок, функції різних його ділянок, і головне – вона пояснює, як пов'язана розумова діяльність та фізичні вправи.

Але не тільки. Нейробіолог і популяризаторка здорового способу життя Венді Судзукі пропонує "струси мозку" – лайфхаки, що активізують роботу різних мозкових структур.

У цій книжці наведено інструменти, що допоможуть вам розпочати шлях до покращення пам'яті, уваги та настрою, а також вправи, котрі тренуватимуть пластичність вашого мозку.

Лорен Фарнсворт "Майстер головоломок. Зоряний квест"

Прокачувати мозок варто змалечку. Тож якщо ви батьки прекрасних дітей, подбайте і про розвиток їхнього мозку та кмітливості. Напевно, найкращий та найцікавіший спосіб – головоломки.

Ця книжка запрошує дитину на прогулянку космосом: пройти крізь галактичні лабіринти від зірки до зірки, розв'язати безліч головоломок та розкрити секрет Всесвіту.

Автор: Тимур Курганов

Читайте також: Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?