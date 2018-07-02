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Телеканал новин 24 Блоги Семен Кабакаєв
Семен Кабакаєв

Когда Украина получит свою независимую православную церковь

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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет / ТАСС

В Константинополе не признают и никогда не признавали церковной власти Москвы над Украиной, – Вселенский Патриарх

После такой цитаты, я уверен, что мы получим свою независимую церковь, нравится это кому-то в Кремле или нет!

Исходя из такого посыла, уверен, что поездка Новинского и Поканыча к Вселенскому Патриарху прошла негативно. Не исключаю, что предлагали деньги, как и в Польше.

Видимо, этот ход больше никого не впечатляет!

Нам нужно готовится к возможным вооруженным провокациям, терактам и политический и общественной дестабилизации на фоне предоставления Томоса об автокефалии.

Читайте также: В Московском патриархате пугают кровопролитием через автокефалию

Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини політики Публікації УПЦ МП РПЦ релігія
Джерело: Семен Кабакаєв
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