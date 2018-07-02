Когда Украина получит свою независимую православную церковь
В Константинополе не признают и никогда не признавали церковной власти Москвы над Украиной, – Вселенский Патриарх
После такой цитаты, я уверен, что мы получим свою независимую церковь, нравится это кому-то в Кремле или нет!
Исходя из такого посыла, уверен, что поездка Новинского и Поканыча к Вселенскому Патриарху прошла негативно. Не исключаю, что предлагали деньги, как и в Польше.
Видимо, этот ход больше никого не впечатляет!
Нам нужно готовится к возможным вооруженным провокациям, терактам и политический и общественной дестабилизации на фоне предоставления Томоса об автокефалии.
Читайте также: В Московском патриархате пугают кровопролитием через автокефалию
Джерело: Семен Кабакаєв
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі