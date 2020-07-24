У кого з правоохоронців найвищі зарплати: в МВС оприлюднили свіжу статистику
В МВС порахували, хто серед правоохоронців отримає найвищу заробітну плату. Виявилось, що співробітники кіберполіції отримують близько 40 – 45 тисяч гривень на місяць.
Заступник глави МВС Антон Геращенко озвучив конкретні цифри в інтерв'ю УНН.
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Які зарплати в кіберполіції та патрульній службі
- За словами Геращенка, кілька років тому працівникам кіберполіції підвищили зарплатню до 40 – 45 тисяч гривень. Він додає, що міністерству складно було знайти відповідних фахівців на зарплату 15 тисяч грн. Адже системні адміністратори в звичайних невеличких компаніях заробляють мінімум 20 – 25 тисяч гривень, а серйозні спеціалісти отримують 2 – 3 тисячі доларів.
- Водночас зарплата патрульного поліцейського складає всього 12 тисяч гривень на місяць.
Що відомо про підвищення зарплат правоохоронцям
10 червня уряд виділив МВС 2,7 мільярда гривень для доплат правоохоронцям, які протистоять пандемії COVID-19.
Зазначені кошти розподілили наступним чином:
- Апарату МВС – понад 171 мільйон гривень;
- Нацгвардії – понад 125 мільйонів гривень;
- Прикордонникам – майже 104 мільйони гривень;
- ДСНС – понад 51 мільйон гривень;
- Нацполіції найбільше – понад 2 мільярди гривень.