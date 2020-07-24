Хто в МВС отримує найвищі зарплати / Фото Юлії Бабич

В МВС порахували, хто серед правоохоронців отримає найвищу заробітну плату. Виявилось, що співробітники кіберполіції отримують близько 40 – 45 тисяч гривень на місяць.