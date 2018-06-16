Кого українці назвали найактивнішим борцем з корупцією: деталі у цифрах

Влада не дуже поспішає із формуванням Антикорупційного суду – останньої ланки, яка б дала змогу саджати за грати їм же подібних. І як аргумент наводять доказ того, що іноземні експерти не можуть формувати такий орган, бо наче вони відбирають право українців керувати країною. Але, якби ті ж можновладці хоча б краєм вуха дослухались до голосу народу, усе б стало на місця.

38% – понад третина українців готові доручити формування антикорупційного суду іноземним експертам. Читайте також: Чим займається працездатне населення в Україні: деталі у цифрах Формувати суд повинні громадські організації – так вважають ледь не 50% українців. Лише 9% українців готові доручити формування Антикорупційного суду суддям від органів місцевого самоврядування. 83% респондентів вважають боротьбу з корупцією в Україні неуспішною. Повністю провальною –вважають 50% українців.

50% українців вважають боротьбу з корупцією повністю провальною Найактивнішими борцями із корупцією українці назвали Засоби масової інформації – 26%. Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.