Колективи без зарплат: сотні мітингувальників вийшли під стіни Київоблради

Сотні мітингувальників під стінами Київоблради вимагали негайно ухвалити бюджет області. Через його відсутність бюджетники ще на місяць можуть залишитися без зарплат та соціальних виплат.

За словами активістів, сесія мала відбутися 27 січня. З невідомих причин, її перенесли на лютий.

До теми У Сербії відбувся мітинг на підтримку Джоковича, якого "утримують" в Австралії: відео

Активісти пояснили, що сотням працівників освіти, спорту та медицини затримують виплату зарплат, тисячі людей перебувають без пільгового медичного обслуговування, а десяткам закладам загрожує відключення комунальних послуг.

"Деякі колективи, позашкілля зокрема, залишаються без заробітної плати ще за грудень. Гроші вже делеговані громаді, але вони не можуть бути отримані через те, що не прийняті відповідні рішення Київоблрадою", – зазначила директорка Поліського центру позашкільної освіти Марія Циганенко.

Безвідповідальність тих, хто іде в депутати. Понад 65 тисяч чорнобильців залишаються без рецептів, ліків, уваги медиків та іншого. Що робити цим людям?

– сказав президент ГО "Союз Чорнобиль України" Михайло Хрущенко.

КОДА закликає проголосувати за бюджет

Негайно скликати сесію депутатів та проголосувати за бюджет закликає керівник Київоблдержадмінстрації Василь Володін. Мовляв, проєкт бюджету подавався облраді ще наприкінці листопада минулого року, до цього часу зауважень до нього не було.

"Бюджет утримання з 26 листопада до цього часу не зазнав жодних змін. Жодних зауважень від депутатського корпусу, депутатських комісій, керівництва облради не було", – пояснив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Єдиний вихід зараз з ситуації для того, щоб люди мали можливість отримати заробітні плати і в нас не було ніяких збоїв з виплатою соціальної допомоги – потрібно негайно скликати сесію і виносити на розгляд депутатів. Це робиться за одну добу,

– запевнив Володін.

Попри заклики активістів, голова облради Наталя Гунько до людей так і не вийшла. Найближча сесія на офіційному сайті анонсована аж на 17 лютого.

Мітингувальники сподіваються, що їх почули і депутати проголосують за бюджет раніше. В іншому разі готові продовжувати протести під Офісом Президента, аби уникнути дестабілізації в економічній та соціальній сферах області.

Мітингувальники під Київоблрадою: дивіться відео