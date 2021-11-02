Коли буде пік нової хвилі COVID-19 в Україні

Матмоніторинг COVID-19 в Україні. Щодо прогнозування дати піку діючої "хвилі" епідемії COVID-19 в Україні.

По-перше, треба домовитися, по якому з графіків параметрів епідемії ми прогнозуємо досягнення піку. По-друге, на моє переконання, найоптимальніше це робити по графіку "активних кейсів", бо він – найінформативніший.

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Розглянемо наближення згаданого графіка до піків попередніх "хвиль":

3-я "хвиля", пік досягнуто 7 грудня 2020 року. Вихід з "плато" стався за 9 днів до цього.

4-а "хвиля", пік досягнуто 19 квітня 2021 року. Вихід з "плато" стався за 12 днів до цього, бо, на мою думку, і це бачимо на графіку, швидкість розгортання 4-ї хвилі була вище за швидкість розгортання 3-ї.

5-а "хвиля" має ще вищу швидкість розгортання, ніж дві попередні "хвилі". Таким чином, вихід з "плато" на пік, з загальних міркувань, може проходити, щонайменше два тижні.

Ілюстрація з фейсбуку Йосифа Зісельса

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Останні дні Україна "рухається" по умовному, але дуже крутому "плато". Якщо завтра чи найближчими днями цього тижня Україна почне виходити з "плато" на пік, то ми досягнемо його не раніше, ніж 15-18 листопада.

До речі, це збігається з верхньою межею прогнозу виходу на пік "хвилі" від експерта Євгена Істребіна.

Уявіть собі, які трагічні параметри епідемії ми будемо тоді мати, якщо вже днями ми перейшли попередні максимуми "активних кейсів" та госпіталізацій.

Бережіть себе та вакцинуйтеся!