Українці знають, на що здатна політична еліта сусідів та якими є імперські амбіції президента Росії. У цій статті аналізуємо те, як на РФ вплинула коронакриза й обнуління Путіна.

Приємно дивитись на величезні потоки протестуючих людей у Хабаровську. Здатні таки росіяни на бунт. Історія цієї держави також нагадає, що немає нічого вічного, зрештою Російська імперія вже переживала падіння не раз – революція 1917 року й розпад СРСР тому доказ. На сайті 24 каналу чимало приділяли увагу подіям у Хабаровську.

Ось наприклад одна стаття Поки Москва спить: до чого приведуть протести у Хабаровську

Звісно, бунтом це назвати можна лише у переносному значенні, але вже цілий місяць хабаровчани не можуть заспокоїтись. Кількість протестуючих не зменшується. Акції носять мирний характер й протистояння наразі не спостерігається. А у Москві просто закривають очі на ці події. Це ж так далеко від них – Хабаровськ й Москву розділяє вісім тисяч кілометрів.

Причиною протестів став арешт тамтешнього губернатора Сергія Фургала, якого Путін закрив у в’язниці, звинувативши у вбивствах 15-річної давнини. Кажуть, що кремлівському карлику не сподобалось, що у Хабаровському краї дуже мало проголосували за правки в Конституцію, основна мета яких – обнуління строків Путіна. Тепер він може правити в Росії до 2036 року.

Мітинг у Хабаровську / Фото Picture Alliance/Tass

Чим все закінчиться на Далекому Сході, важко спрогнозувати, але очевидно, що подібні невдоволення будуть виникати й в інших регіонах Російської Федерації. Причина проста – на тлі економічної кризи, росіяни починають звинувачувати центральну владу у бездіяльності, корупції та узурпації влади.

За прикладом Хабаровську чекаємо на протести в Москві, але там наразі фіксують лише одиночні пікети й нечисельні протести, які придушують дуже жорстко.

Наскільки сильно вдарила пандемія по Росії

На це питання журналіст сайту 24 каналу попросив відповісти російського економіста й опозиційного політика Владислава Іноземцева.

Пандемія вдарила доволі сильно, але не так як в Європі. Зараз падіння спостерігається на рівні 8-10% ВВП. Це не катастрофа, але криза буде лише поглиблюватись,

– сказав Іноземцев.

Експерт зауважив, що російську економіку врятувала її примітивність. В цій країні менша доля надання послуг в економіці у порівняні із розвинутими державами. Виробництво в Росії також не сильно зупинялось.

Найбільше російська економіка постраждала від зменшення експорту сировини.

Іноземцев пише у статті яка називається "Обнуління" економіки і концепція "народ – нова нафта", що на початок липня ціни на нафту відновилися до рівня, що забезпечує збалансованість російського бюджету. Однак експорт російської сировини істотно знизився, упавши в січні-травні в натуральному вираженні більше, ніж на 15%.

Російський газ

Ще більш драматично йдуть справи на газовому "фронті": сьогодні ціна при поставках до Європи опустилася нижче 100 доларів за 1 тис. кубометрів, а виручка "Газпрому" від експорту в січні-травні скоротилася на 53%. Деякі країни практично припинили імпорт російського газу. Недавно запущений газопровід "Блакитний потік" в напрямку Туреччини повністю простоює вже близько двох місяців. Все це загрожує не тільки зниженням доходів федерального бюджету, а й підвищенням навантаження на російську економіку з точки зору витрат і податків.

Бензин дорожчає

З лютого по липень середня вартість бензину А-95 на внутрішньому ринку зросла на 6% при зниженні ціни на нафту Urals більш ніж на 20%. Це означає, що влада має намір компенсувати втрати бюджету за рахунок поборів з населення.

Податки впливають

Те ж саме відноситься і до податків: незважаючи на всі обіцянки Володимира Путіна, з початку року оголошено вже два підвищення податків: податок на доходи по внесках і підвищення ПДФО з 13 до 15% для доходів понад 5 млн рублів на рік. Не варто сумніватися в тому, що це тільки початок ланцюжка рішень про нові податки, збори або штрафи, які будуть прийматися в рамках концепції "народ – нова нафта".

Прогнозується, що Росія ще не скоро відійде від коронакризи. Європа й США більше постраждали, але вони й відновляться швидше.

Згідно незалежних опитувань, за період кризи близько 20% росіян істотно скоротили свої доходи, а майже половина населення (44,6%) в даний час живе менш ніж на 15 тисяч рублів на місяць на людину – це приблизно 5,5 тисяч гривень.

Варто сказати, що держава виділяє гроші на дітей у період коронакризи й з огляду на те, що найбільша кількість бідного населення Росії це сім’ї із дітьми, це реальна допомога. Також виплачують гроші тим, хто втратив роботу.

Щоправда, така ініціатива була запропонована на тлі референдуму за обнуління Володимира Путіна й діятиме до кінця року. А далі вже й непотрібно, адже він отримав, що хотів.

Тож, в населення Росії скорочуються доходи, експорт впав й збільшилась необхідність витрачання коштів Фонду національного добробуту для балансування регіональних бюджетів та позабюджетних фондів – все це створює вкрай несприятливий фон для господарського зростання.

З огляду на всі ці обставини, я б ризикнув припустити, що після історичного обнуління президентських термінів "обнулиться" і вся вітчизняна економіка,

– наголошує Іноземцев.

Злиденна Росія

Але до голодних бунтів й революції ще далеко. Адже росіяни дуже дивний народ – для них животіння в умовах бездарного авторитаризму – природний стан, який вони терпіти можуть довго. Тому Хабаровськ це поки що виняток, загальна маса населення РФ до революції не готова.

"У Росії історично сильний пієтет до "держави", яка дуже сильно асоціюється з "владою" – і серйозні зміни починалися лише тоді, коли правителі самі їх дозволяли. Зараз подібної тенденції не проглядається", – підсумовує опозиційний до влади Путіна Владислав Іноземцев.

"Влада" і "народ" сьогодні утворюють нерозривну єдність через безпрецедентну криміналізацію всіх сторін життя суспільства. Велика частина власності в країні придбана і утримується на хитких юридичних підставах.

Більшість економічних трансакцій засновані не на законі, а на "поняттях". Корупція – найбільш ефективний засіб забезпечення інтересів представників будь-якої соціальної верстви. Жити згідно із законом однаково незвично для верхів і низів.

Володимир Путін / Скриншот з його інтерв'ю для Tass

І такий стан речей консервують зміни в Конституцію. Володимир Путін й політична еліта, яка його оточує не здатна на зміни, їх і так все влаштовує, а оскільки ці люди отримали, хоч і формально, від народу все, що їм потрібно – карт-бланш на правління аж до 2036 року, то який сенс їм щось ще робити для свого народу.

Не збираються росіяни й змінювати своє ставлення до України. Навіть їх опозиціонери вважають Крим російською територією, а наш співрозмовник, Владислав Іноземцев, який виступає проти Путіна, насправді має схожі з ним переконання.

Епілог

Як з’ясував автор статті вже після бесіди з Іноземцевим, що минулого року він у блозі на Ехо Москви висловлював антиукраїнські тези, зокрема йому подобається ідея надання незалежності так званим "республікам" на Донбасі.

Тож, Україні не варто розраховувати на те, що після падіння режиму Путіна, російська сторона змінить свої імперські амбіції, а до влади прийдуть лідери, які визнають окупацію нашої держави.