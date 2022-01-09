Коли краще купувати та продавати житло в Україні: названо ідеальний час

Найвигідніше купувати житло ще на етапі котловану, коли воно коштує найменше і може принести вигідні інвестиції, запевняють експерти. Однак є й інші показники, на які слід звернути увагу.

Про фактори, які впливають на ціну нерухомості та ідеальний час для купівлі і продажу житла в Україні у 2022 році – сайту 24 каналу розповіли фахівці.

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Коли вигідна ціна

Найвигідніше купувати квартиру одразу на старті продажу – на так званому етапі "котловану". За словами Раміля Мехтієва, СЕО девелоперської компанії ENSO, у такому разі ціна є найбільш вигідною. Залежно від ступеня готовності об'єкта будівництва вона зростатиме.

Вже через 2 – 3 роки, коли всі роботи завершаться і будинок буде введений в експлуатацію, житло коштуватиме на 30% дорожче. І це без урахування кон'юнктури ринку, при якій щорічно квадратні метри у новобудовах дорожчають до 30%,

– пояснив фахівець.

Експерти вважають вдалим часом для продажу квартири – друге півріччя 2022 року / Фото Unsplash

Коли купувати та продавати житло у 2022 році

Михайло Поляк та Гліб Кутей, засновники компанії K&P marketing and sales solution, розповіли, що таке поняття як "сезонність" на продаж квартир впливає значно менше, особливо, якщо йдеться про старти проєкту.

Щодо продажу житла, вважаємо, що точно потрібно почекати як мінімум перший квартал 2022 року, тому що незрозуміло, чи зможе стабілізуватися ціна на матеріали. Якщо й надалі буде зростання будівельної собівартості, автоматично як і первинне, так і вторинне житло дорожчатиме,

– підсумували експерти.

У другій половині 2022 року житло в Україні може здорожчати / Фото з архіву сайту 24 каналу

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