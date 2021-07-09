Коли в Україні спаде спека: синоптики зробили прогноз

Синоптики попередили, що спека в Україні триватиме ще щонайменше до 18 липня. Невеличкий відпочинок від високих температур буде у мешканців західних областей, але лише на кілька днів.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, наступні 1,5 тижні, тобто до 18 – 19 липня, будуть спекотними. Крім того, майже в усіх областях зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

Важливо Погода на вихідні 10 – 11 липня: спека не відступатиме, повітря прогріється до +34 градусів

Якою буде погода найближчими днями

Варто пояснити, що спеку в Україну приніс антициклон. Саме завдяки йому опадів в Україні не буде. Виключенням будуть лише західні області. Так, на крайньому Заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі.

А 10 – 11 липня дощі з грозами слід чекати у південній частині України. Водночас температура повітря там становитиме +31...+33 градуси.



Якою буде погода в Україні 10 – 11 липня / Фото Укргідрометцентру

Послаблення спеки можливе з 18 – 19 липня. Діденко зазначила, що свіжість поширюватиметься спочатку із західних областей України. Проте мешканці Сходу й надалі потерпатимуть від гарячої погоди.



В Україні вирує антициклон / Фото з фейсбуку Наталки Діденко