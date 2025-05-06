"Перемир'я" на 9 травня: в МЗС Росії розповіли, коли воно почне діяти

Не так давно глава Кремля Владімір Путін анонсував триденне "перемир'я" на період святкування 80-річчя так званої "Великої Перемоги". Як повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, воно почне діяти опівночі з 7 на 8 травня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли почне діяти "перемир'я", яке оголосив Путін

За словами Захарової, триденне "перемир'я", оголошене Путіним, набуде чинності опівночі з 7 на 8 травня.

Опівночі з 7 на 8 травня почне діяти 72-годинне перемир'я з нагоди 80-річчя Великої Перемоги, оголошене президентом Росії Владіміром Путіним 27 квітня,

– заявила вона.

Таким чином, проголошене країною-агресоркою припинення вогню, нібито має тривати до опівночі з 10 на 11 травня.

Також, за словами Захарової, під час оголошеного на Великдень "перемир'я" українські військові нібито порушували домовленості та відкривали вогонь першими.

Зауважимо, що раніше українська сторона відхилила ініціативу про припинення вогню, приурочену до 9 травня. Замість цього Київ запропонував 30-денне перемир'я за моделлю, озвученою США.