Великдень уже на підході: коли та де в містах України будуть освячувати паски

24 Канал зібрав усю інформацію, коли та де в містах України будуть святити паски у 2026 році. Варто зазначити, що святкові літургії відбуватимуться з урахуванням комендантської години, тому Великодніх богослужінь у нічну пору у багатьох областях – не буде.

Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій та час освячення пасок у своїх соціальних мережах, зокрема на сторінках та вебсайтах релігійних організацій. Найактуальнішу інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок краще перевіряти безпосередньо у тій церкві, яку ви плануєте відвідати.

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир оприлюднив розклад богослужінь на Великдень.

11 квітня:

12 квітня, неділя:

Також оприлюднила розклад богослужінь на Великодній тиждень і Києво-Печерська лавра.

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор (ПЦУ)

Це головний храм ПЦУ, тут паски можна буде освятити протягом двох днів:

Освячення:

Розклад служб:

Києво-Печерська лавра (ПЦУ)

В Успенському соборі та Хрестовоздвиженському храмі графік наступний.

Освячення:

Богослужіння:

Нічна служба почнеться опівночі 12 квітня у Хрестовоздвиженському храмі. Ранкова літургія в Успенському соборі – о 07:00.

Ви також можете знайти церкву, де освятити паски також безпосередньо у своєму районі.

Перелік локацій для освячення паски в Печерському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски в Голосіївському районі Києва:

Де на Великдень освятити паски у Києві в Дарницькому районі:

Перелік локацій для освячення паски в Солом'янському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски в Подільському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски у Святошинському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски в Оболонському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски в Дніпровському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски в Деснянському районі Києва:

Перелік локацій для освячення паски у Шевченківському районі Києва:

Львівська міська рада оприлюднила розклад Великодніх богослужінь. Там також нагадали, що комендантська година у Львові та Львівській області у 2026 році діє щодня з 00:00 до 05:00, тому нічних служб під час Великодня у церквах – не буде.

Розклад богослужінь у Львові буде наступним:

Архікатедральний собор Святого Юра УГКЦ (пл. св. Юра, 5)

Велика Субота, 11 квітня

Великдень, 12 квітня

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Велика Субота, 11 квітня

Великдень, 12 квітня

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

Велика Субота, 11 квітня

Великдень, 12 квітня

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

Велика Субота, 11 квітня

Великдень, 12 квітня

Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)

11 квітня: Велика субота

12 квітня: Воскресіння Христове

Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)

11 квітня: Велика субота

12 квітня: Воскресіння Христове

Свято-Троїцький храм, Басів Кут (вулиця Басівкутська, 60)

11 квітня: Велика субота

12 квітня: Воскресіння Христове

Свято-Вознесенський собор (вулиця В'ячеслава Липинського, 20)

11 квітня: Велика субота

12 квітня: Воскресіння Христове

Єпархіальний храм святого Миколая (вулиця Словацького, 12)

11 квітня: Велика субота

12 квітня: Воскресіння Христове

05:00 – пасхальна рання;

06:30 – літургія;

08:00 – освячення пасхальних кошиків.

Храм 40 мучеників Севастійських (вулиця Степана Бандери, 62Б)

11 квітня: Велика субота

09:00 – сповідь, причастя;

13:00 – 18:00 – освячення великодніх кошиків;

22:00 – повторне освячення великодніх кошиків;

23:00 – внесення плащаниці, початок богослужіння.

12 квітня: Воскресіння Христове

10:00 – освячення великодніх кошиків;

15:00 – пасхальна вечірня.

Луцьк

Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)

11 квітня: Велика субота

07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);

23:30 – Полуношниця.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;

13:00 – вечірня.

Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)

11 квітня: Велика субота

07:00 – літургія (сповідь, причастя);

09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;

23:20 – Опівнічна.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;

07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;

17:00 – вечірня.

Хмельницький

Храм всіх Святих Землі Української (вул. Тернопільська, 24)

11 квітня: Велика субота

07:00 – сповідь;

08:00 – літургія;

15:00 – молебень;

15:00–19:00 – освячення пасок;

23:30 – чин поховання Плащаниці.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – Хресний хід;

00:30 – утреня;

02:00 – пасхальна літургія;

04:30–09:00 – освячення пасок.

Храм Святого Архистратига Божого Михаїла (вулиця Шухевича, 4А)

11 квітня: Велика субота

08:00 – часи;

08:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

15:30 – освячення пасок (для дітей);

18:00 – Полуношниця, Хресний хід, рання. Після закінчення – освячення пасок.

12 квітня: Воскресіння Христове

04:30 – воскресні часи;

05:00 – літургія. Після закінчення – освячення пасок.

Храм Святого Пантелеймона Цілителя (вул. Івана Мазепи, 26/1)

11 квітня: Велика субота

17:30 – занесення плащаниці;

18:00 – пасхальна рання;

19:30 – освячення пасок.

12 квітня: Воскресіння Христове

06:00 – літургія;

07:30 – освячення пасок.

Парафія Новомучеників Українського Народу УГКЦ (вул, Кам'янецька, 94/3А)

11 квітня: Велика субота

10:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

12:00 – 20:00 – освячення пасок.

12 квітня: Воскресіння Христове

00:00 – всенічне пасхальне богослужіння;

03:30 – літургія;

05:00–10:00 – освячення пасок;

10:00 – літургія;

11:00–13:00 – освячення пасок.

Додамо, що у великодню ніч, з 11 на 12 квітня, комендантська година на Хмельниччині буде скорочена й діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалила рада оборони Хмельницької області.

Івано-Франківськ

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового (майдан Шептицького, 22)

Субота, 11 квітня:

08:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;

16:00 – 21:00 – освячення кошиків.

Неділя, 12 квітня:

06:30 – Надгробне;

07:00 – Воскресна Утреня;

08:00 – Архієрейська Божественна Літургія св. Івана Золотоустого (за парафію);

12:00 – Божественна Літургія св. Івана Золотоустого (за здоров'я);

15:00 – Вечірня.

Після кожної Божественної Літургії буде освячення кошиків.

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (Мельничука, 5)

Субота, 11 квітня:

07:30 – загальна сповідь;

09:00 – Божественна літургія за чином Василія Великого;

15:00 – освячення пасок.

Неділя, 12 квітня:

06:30 – Опівнічна, надгробне;

07:00 – Хресний хід. Пасхальна рання. Божественна літургія, освячення пасок;

16:00 – Вечірня.

Свято-Троїцький кафедральний собор (Грюнвальдська, 1)

Субота, 11 квітня:

08:30 – загальна сповідь;

09:00 – Божественна літургія за чином свт. Василія Великого;

12:00 – Акафіст до Живоносного Гробу Господнього;

14:00 – освячення пасок (буде відбуватися до 21:00);

17:00 – читання Діянь святих апостолів.

Неділя, 12 квітня:

05:30 – Опівнічниця. Пасхальна рання;

07:00 – Соборна Божественна літургія за чином святого Іоана Золотоустого, освячення пасок (весь день);

12:00 – Пасхальний молебень;

15:00 – Акафіст Воскресінню Христовому;

17:00 – Пасхальна вечірня, повечір'я та рання.

Собор Преображення Господнього (Калуське шосе, 3)

Субота, 11 квітня:

8:00 – (собор Преображення Господнього) Свята Літургія св. Василія великого з вечірнею;

9:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Літургія св. Василія великого. Велика панахида;

15:00 – 20:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Благословення пасок;

16:00 – 19:00 – (собор Преображення Господнього) Благословення пасок;

17:00 – 20:00 (храм св.Димитрія) Благословення пасок біля всіх храмів в суботу збір приносів для нужденних;

21:00 (каплиця блаж.Йосафати) Воскресна утреня, Божественна Лутіргія, благословення пасок. Неділя, 12 квітня: 5:30 – (собор Преображення Господнього) Воскресна утреня, Свята Лутіргія, благословення пасок;

7:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Лутіргія, благословення пасок;

8:00 – (храм св.Димитрія) Воскресна утреня, Свята Лутіргія, благословення пасок;

10:00 – (собор Преображення Господнього) Свята Лутіргія, благословення пасок;

10:00 – (каплиця блаж.Йосафати) Свята Лутіргія, благословення пасок. Церква Святих Володимира і Ольги (Вовчинецька, 223) Субота, 11 квітня: 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого;

з 14:00 – освячення пасок. Неділя, 12 квітня: 07:00 – Надгробне;

07:15 – Воскресна утреня;

08:00 – Божественна літургія, освячення пасок. Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Чорновола, 63) Субота, 11 квітня: 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого;

15:00 – 20:00 – освячення пасок (кожні пів години).

Неділя, 12 квітня:

09:00 – Святкове Богослужіння;

11:00 – Святкове Богослужіння;

Чернівці

Храм Трьох Святителів на вулиці Коцюбинського, 2

Неділя, 12 квітня:

00:00 – 04:00 – Великоднє Богослужіння й перше освячення пасок;

04:00 – 08:00 – освячення пасок кожні 30 хвилин у дворі університету;

Увійти до храму та на територію університету можна буде до комендантської години, а вийти віряни зможуть після 04:00.

Кафедральний храм Преподобної Параскеви на вулиці Заньковецької, 24

Субота, 11 квітня:

8:00 – Божественна літургія;

18:00 – 21:00 – освячення пасхальних кошиків;

Неділя, 12 квітня:

23:30 – Полунощниця;

00:00 – Хресний хід навколо храму;

00:30 – Пасхальна рання;

02:00 – Святкова Божественна літургія;

03:30 – 07:00 – освячення пасхальних кошиків;

07:00 – друга Святкова Божественна літургія;

09:00 – 12:00 – освячення пасхальних кошиків;

15:00 – Велика Пасхальна вечірня.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці на проспекті Незалежності, 141

П'ятниця, 10 квітня:

13:00 – Вечірня з виносом Плащаниці.

Субота, 11 квітня:

08:00 – Акафіст;

09:00 – Літургія Василія Великого.

Неділя, 12 квітня:

04:00 – початок Пасхального Богослужіння;

07:00 – 09:00 – освячення пасок;

Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28

П'ятниця, 10 квітня:

07:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці;

17:00 – Молитва "Матерів у молитві";

18:00 – Єрусалимська утреня;

Субота, 11 квітня:

07:30 – Вечірня з літургією;

12:00 – 20:00 – Благословення Пасок (кожні 30 хвилин);

Неділя, 12 квітня:

06:00 – Надгробне, Утреня;

07:30 та 10:00 – Літургія та освячення пасок;

17:00 – Вечірня.

Собор Різдва Христового на вулиці Небесної сотні, 30

Субота, 11 квітня:

07:30 – Сповідь, Божественна літургія;

17:00 – 20:00 – освячення пасок;

23:00 – Читання Діянь Святих Апостолів;

Неділя, 12 квітня:

00:00 – Хресний хід навколо Собору. Великодня утреня, літургія;

04:00 – 11:00 – освячення пасок;

17:00 – Вечірня з миропомазанням.

Свято-Духівський кафедральний собор на вулиці Головній, 85

Субота, 11 квітня:

07:00 – Літургія;

17:00 – освячення пасок;

19:00 – Читання Діянь святих апостолів;

23:30 – Пасхальна полунощниця;

Неділя, 12 квітня:

23:30 – Полунощниця;

00:00 – Пасхальна заутреня;

02:00 – Божественна літургія.

Суми

У Свято-Воскресенському кафедральному соборі на площі Незалежності, 19 літургія відбудеться 11 квітня о 9:00, а об 11:00 почнеться перше освячення пасок і триватиме протягом дня. 12 квітня о 6:00 буде літургія з освяченням, а о 17:00 – Акафіст Воскресінню Христовому.

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі на вулиці Соборній, 31 у суботу о 7:30 буде читання правила до Святого Причастя, о 8:30 – ранішні молитви, о 13:00 – освячення пасок. У неділю святити будуть з 6:00.

У Свято-Миколаївському храмі на вулиці Косівщинській, 70/1 11 квітня служба почнеться о 16:00, 12 квітня буде з 5:00 до 10:00.

У Храмі Всіх Святих на розі вулиць Металургів і Вигонопоселенської Великодня служба буде лише в неділю. О 9:00 почнеться літургія, о 10:30 буде освячення пасок.

У Храмі св. Андрія Першозваного на провулку Веретенівському, 1 11 квітня святитимуть з 18:00, а 12 квітня о 5:30 буде божественна літургія, а приблизно о 7:20 – освячення.

У Свято-Георгіївському храмі на вулиці ЗСУ в суботу служба буде о 9:00, освячення – з 12:00 до вечора. У неділю – о 6:00, а святитимуть десь з 8:00.

У Свято-Покровському храмі на вулиці Героїв Крут, 64/1 11 квітня літургія буде з 9:00 до 11:00, а освячення – о 18:00. 12 квітня служба з освяченням почнеться з 6:00 і триватиме до 11:00.

У Свято-Успенському храмі на площі Пришибській у суботу паски святитимуть з 13:00 до 18:00. 12 квітня о 6:00 почнеться служба, до 11:00 має бути освячення.

Харків

У великодню ніч і вранці харківські храми працюють у посиленому режимі. Освячення проводять кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг.

Найбільше людей збирається у центральних соборах, але освятити паски можна майже в кожному чинному храмі міста.

Православні храми, де можна освятити паски на Великдень в Харкові:

Благовіщенський кафедральний собор (пл. Благовіщенська, 1)

Свято-Успенський собор (вул. Університетська, 11)

Покровський монастир (вул. Університетська, 8)

Храм Іоанна Богослова (вул. Алчевських, 50)

Храм святого Пантелеймона (вул. Клочківська, 94)

У великих соборах освячення можуть повторювати кожні 20 – 40 хвилин, щоб розвантажити потік людей.

У багатьох харківських церквах освячення відбувається просто на відкритому повітрі, тож священник обходить кошики або проводить обряд у кількох точках одночасно.

Греко-католики зможуть освятити паски у Соборі Святого Миколая Чудотворця в Харкові (УГКЦ), вулиця Гвардійців-Широнінців, 6а. Освячення кошиків зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.

Запоріжжя

У місті працює чимало церков, де можна освятити паски, зокрема храми Православної церкви України, які проводять святкові служби та відкриті для вірян у цей день:

Храм Святої Трійці, вул. Святоволодимирівська, 101-А;

Храм Архістратига Михаїла, Передатна вулиця, 20;

Храм Святого Миколая, проспект Ювілейний, 1;

Храм святих апостолів Петра і Павла, Шевченківський район;

Свято-Покровський собор, проспект Соборний, 37;

Преображенська церква, житловий масив Бабурка, район Дніпробуд-2.

Освячення великодніх кошиків зазвичай відбувається у ніч з суботи на неділю після завершення святкової літургії, а також у неділю зранку – приблизно з 05:00 – 06:00 і до обіду. Саме в цей час найбільше людей приходить до храмів.

Водночас важливо враховувати, що кожен храм самостійно визначає розклад богослужінь. У святкові дні можливі зміни, а в умовах воєнного стану графік можуть додатково коригувати з міркувань безпеки.

У Запоріжжі також діє кілька храмів Української греко-католицької церкви, тож віряни можуть прийти 11 – 12 квітня на богослужіння та освятити великодні кошики:

Церква Матері Божої Неустанної Помочі (УГКЦ), вул. Талаліхіна, 58;

Церква святих апостолів Петра і Павла (УГКЦ), вул. Вербова, 11;

Церква святого Володимира Великого (УГКЦ), проспект Металургів, 1А;

Парафія святої великомучениці Варвари (УГКЦ), вул. Рубана.

Дніпро

У місті працює значна кількість православних храмів, де у Великдень відбуваються святкові літургії та освячення кошиків. Найбільше вірян зазвичай збирається в кафедральних соборах та великих парафіях, однак освячення проводиться практично в усіх церквах:

Свято-Троїцький кафедральний собор (ПЦУ), Троїцька площа, 7;

Спасо-Преображенський кафедральний собор, площа Соборна, 1;

Храм Іверської ікони Божої Матері, вулиця Семафорна, 60;

Храм Архістратига Михаїла, проспект Петра Калнишевського, 46;

Храми житлових масивів Сокіл, вул. Яснополянська, 2.

Освячення пасок починається після завершення нічної великодньої літургії. Частина храмів проводить обряд у нічний час, інші – уранці Великодня. Найбільший потік людей припадає саме на ранкові години, тому вірянам рекомендують приходити заздалегідь.

УГКЦ у Дніпрі зазвичай проводить літургії ввечері 11 квітня та вранці 12 квітня, після яких віряни можуть освятити свої кошики:

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), вул. Андрія Шептицького, 8;

Парафія святого Миколая (УГКЦ), вулиця Гостомельська, 5;

Парафія святого Йосафата (УГКЦ), богослужіння проводяться у парафіяльному храмі.

Одеса

У православних храмах міста великодні богослужіння проходять у нічний час та зранку, після чого кілька разів поспіль відбувається освячення кошиків. Найбільше людей збирається у центральних соборах, однак освячення проводять майже в кожному чинному храмі.

Православні храми, де освятити паски на Великдень 2026 в Одесі:

Спасо-Преображенський кафедральний собор, Соборна площа, 3

Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70

Собор Різдва Христового, вул. Пастера, 5

Храм Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Бахмутська, 67

Храм Преподобного Серафима Саровського, вулиця Світанку, 61

Храм Святого Великомученика Георгія Побідоносця, вулиця Віталія Нестеренка, 36/1

Греко-католики в Одесі можуть освятити паски у Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного (УГКЦ), вул. Гімназична, 22/24.

Миколаїв

Де освятити паски на Великдень 2026 у Миколаєві православним:

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері, Садова, 12

Свято-Микільський собор, вулиця Олексія Вадатурського, 4

Собор Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Героїв Рятувальників, 10

Храм Святого Духа, Академіка Рильського, 66

У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері повідомили, що освячення пасок розпочнеться вже о 05:00 ранку 12 квітня. Пізніше того ж дня, о 16:00, запланована вечірня великодня служба.

Греко-католицька громада освячуватиме кошики одразу після літургії без тривалого очікування. Освятити кошики можна 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці, за адресою вул. Архітектора Старова в береговій зоні р. Інгул.

Вінниця

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ освячення відбуватиметься:

у суботу – з 10.00 до 23.00,

у неділю – з 7.30 до 8.00 та з 9.30 до 16.00.

Де у Вінниці освячуватимуть великодні кошики

Вінницько-Барська єпархія

Спасо-Преображенський кафедральний собор (вул. Соборна, 23)

Храм ікони Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних радостей" (вул. Пирогова, 109)

Храм святителя Миколая Мирлікійського (вул. Арабея, 11)

Монастир Благовіщення Пресвятої Богородиці (вул. Магістратська, 162)

Храм преподобного Лаврентія Чернігівського (вул. Пирогова, 109А)

Свято-Троїцький скельний храм (вул. Скалецького, 77)

Храм ікони Пресвятої Богородиці "Скоропослушниці" (Хмельницьке шосе, 129)

Вінницько-Тульчинська єпархія

Храм Спас на Убрусі (вул. Станіславського, 7А)

Храм преподобного Серафима Саровського (Хмельницьке шосе, 145)

Храм Святої Великомучениці Варвари (1-й Київський провулок, 66)

Храм Святого Архістратига Михаїла (вул. Івана Мазепи, 10А)

Храм Святих Жон-Мироносиць (вул. Київська, 126А)

Храм Різдва Христового (Немирівське шосе, 82)

Храм Юрія Переможця (вул. Стельмаха, 43А)

Храм Святого Володимира (вул. Шепеля, 72Б)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Ватутіна, 137Б)

Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (вул. Пирогова, 109В)

Храм преподобних Феодора та Костянтина Острозьких (просп. Коцюбинського, 50)

Каплиця святителя Луки Кримського (вул. Князів Коріатовичів, 185)

Вінницько-Брацлавська єпархія

Храм "Всім Скорботним Радість" (вул. Анастасії Медвідь, 2)

УГКЦ

Храм Покрова Пресвятої Богородиці (вул. Київська, 1)

Кропивницький

Храм Успіння Пресвятої Богородиці, вул. Авіаційна, 63а (парк Крючкова)

Богослужіння триватиме з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 13:00

Гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Юрія Олефіренка, 14 (біля Ковалівського парку)

Служба з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 16:00

Храм рівноапостольного князя Володимира, вул. Арсенія Тарковського, 73/5

Богослужіння з 23:00 до 04:00, освячення пасок до 16:00

Храм святого апостола Андрія Первозваного, селище Гірниче, вул. 1-ша Лінія

Служба з 23:30 до 04:00, освячення пасок до 10:00

Парафія святих апостолів Петра і Павла, вул. Євгена Маланюка (біля Центру зайнятості)

Богослужіння з 23:00 до 04:00, освячення пасок до 10:00

Парафія рівноапостольної княгині Ольги, вул. Руслана Слободянюка, 205

Служба з 05:00 до 07:30, освячення пасок до 12:00

Парафія Святої Трійці, проспект Університетський, 2/5 (на території обласної лікарні)

Богослужіння з 06:00 до 07:30, освячення пасок до 11:00

У єпархії зазначають, що у разі змін розклад можуть уточнювати додатково.

Черкаси

Свято-Троїцький кафедральний собор, вулиця Слави, 10

Освячення пасок відбуватиметься 11 квітня з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 ранку до 14 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня із 23:30 до 3 години.

Свято-Михайлівський кафедральний собор, вулиця Надпільна, 212

Освячення пасок відбуватиметься 11 квітня з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 ранку до 14 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня із 23:30 до 3:30 години.

Свято-Стрітенська парафія, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 168/1

Освячення пасок триватиме 12 квітня з 4 до 12 години, пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 23:30 до 3 години.

Свято-Миколаївська парафія, вулиця Сумгаїтська, 21/1

Освячення пасок 12 квітня триватиме із 4 до 14 години, пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 23:30 до 3:30 години.

Свято-Анатоліївський храм ПЦУ, вулиця Святителя Луки, 16/2

Освячення пасок відбуватиметься 12 квітня з 4 до 13 години, пасхальна служба у ніч на 12 квітня триватиме з 22 до 3 години.

Парафія "Всіх святих землі", площа 700-річчя, ріг вулиць Гоголя – Добровольського.

Освячення пасок: 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – у ніч на 12 квітня з 22 до 2 години.

Парафія ікони Божої Матері "Неопалима купина", вулиця Онопрієнка, 8

Освячення пасок 12 квітня триватиме з 7:30 до 11 години. Пасхальна служба 12 квітня з 6 години до 7:30.

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці, вулиця Благовісна, будинок 374

Освячуватимуть паску 12 квітня із 4 до 12 години, а пасхальна служба у ніч на 12 квітня триватиме з 23 до 3 години.

Парафія Святого Архістратига Божого Михаїла, вулиця Онопрієнка, 10

Освячуватимуть паски з 4:30. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня з 22 до 4 ранку.

Парафія святої великомучениці Варвари, вулиця Руставі, 25/1

Паски освячуватимуть 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – з 23 до 3 години у ніч на 12 квітня.

Парафія успіння пресвятої Богородиці, вулиця Святителя Луки, будинок 7

Освятити паску можна буде 11 квітня із 16 до 18 години. Пасхальна служба відбудеться 12 квітня з 8 до 10 ранку.

Храм преподобного Амфілохія Почаївського, вулиця Козацька 7/2

Паску освячуватимуть 12 квітня з 4 до 12 години. Пасхальна служба – з 23:30 до 3 ранку у ніч на 12 квітня.

Храм Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, бульвар Шевченка, 81

Освячення пасок відбудеться 12 квітня з 7 до 12 години. Пасхальна служба 12 квітня триватиме з 5 до 7 ранку.

Парафія святого Андрія Первозванного, вулиця Героїв Дніпра, 30

Освячення пасок триватиме два дні: 11 квітня – з 18 до 22 години, 12 квітня – з 4 до 12 години. Пасхальна служба відбуватиметься у ніч на 12 квітня з 23 до 3 ранку.

Чернігів

У Катерининському соборі паски можна буде освячувати, починаючи з суботи, 11 квітня, після ранкової літургії – приблизно з 11-ї години. Нічна пасхальна служба у храмі розпочнеться о 23:30 і триватиме приблизно до 4-ї години ранку.

Якщо парафіяни прийдуть до храму на нічну службу, то вони не зможуть вже звідти вийти до кінця комендантської години. Зранку освячення кошиків розпочнеться одразу ж після комендантської години.

У П'ятницькій церкві паски можна буде святити лише у неділю, 12 квітня, орієнтовно після 5-ї години ранку.

У Спасо-Преображенському соборі, нічного богослужіння не буде, а освячувати кошики почнуть з 6-ї години ранку 12 квітня.

У Свято-Троїцькому соборі, навпаки, паски можна буде освячувати, починаючи з суботи, 11 квітня, з 14:00 до 19:00 години. У неділю, 12 квітня, освячувати кошики будуть після божественної літургії, яка розпочнеться о 6-ій години.

У церкві Михайла і Федора (вулиця гетьмана Полуботка, 40), великодні кошики можна буде освячувати також, починаючи з суботи, 11 квітня, приблизно після 11-ї години ранку і до 17-ї. Водночас нічної служби у храмі не буде. А зранку, 12 квітня, люди зможуть прийти освячувати паски після ранкової літургії.

У храмі святого Івана Воїна, що на проспекті Миру, 194, святити паски будуть у суботу, 11 квітня, з 17-ї до 23-ї години. Нічна служба розпочнеться о 23:15 і проходитиме "при зачинених дверях", зважаючи на комендантську годину. Зранку освячувати кошики вже буде можна з 4:15 і до 12-ї години.

Храм всіх Святих Чернігівських (вулиця Всіхсвятська, 1). Нічна служба там буде. Вона розпочнеться о 23:00. А освячувати паски будуть вже вранці, 12 квітня, з 5-ї години ранку.

Греко-католики зможуть освятити паски у Чернігові у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (Чорновола, 45). Освячення пасок буде проводитися з суботи, 11 квітня, після вечірньої літургії – приблизно десь о 22-й годині. Зранку – після святої літургії.

Полтава