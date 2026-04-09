Чи гріх святкувати Великдень двічі – 5 та 12 квітня

Через різницю у юліанському та григоріанському календарях православні та католики святкують Великдень у різні дні. Частина українців, які живуть за кордоном, або їздили туди до своїх рідних, – уже відзначили це велике свято.

Отже, виникає логічне запитання, чи не буде це гріхом. Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк пояснив позицію Церкви щодо цього.

Чи гріх святкувати Великдень 5 та 12 квітня?

Священник пригадав випадок зі свого життя. Коли він жив у Римі, то святкував Великдень і Різдво раніше, разом з усіма католиками. Але потім приїжджав до своїх рідних в Україну й святкував разом з ними уже в інші дати.

Для мене це навпаки було можливістю краще зрозуміти певні моменти. Те, що я не усвідомив перший раз – я краще усвідомлював вдруге,

– додав о. Михайло.

Він переконує, що у цій ситуації головне бути з Богом. Можливо, повторне святкування Великодня допоможе людині краще усвідомити певні речі, допрацювати те, що вона ще не встигла з духовного погляду. Тому це варто розглядати не як гріх, а як можливість краще підготуватися до свята.

"Бути на двох Великодніх літургіях – не гріх. Кожна неділя – це Христове Воскресіння, а звіщати про Воскресіння Христа – точно не гріх", - наголосив священник УГКЦ.

Цікаво, що є багато несправжніх традицій та міфів, яких українці досі дотримуються. Наприклад, нічого спільного з церковною традицією не має "обливний понеділок" чи "битва крашанками". Ба більше, гріхом не буде, якщо на Великдень ми винесемо сміття, помиємо посуд чи переодягнемо дитину в інший одяг.

Втім важливо розуміти, що справжнє значення Великодня полягає не у матеріальних чи надміру традиційних речах, а в тому, щоб провести це свято у мирі, підготувати свою душу, щиро помолитися.

