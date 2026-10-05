ЄС може відкрити два нові переговорні кластери для України вже наступного тижня, – Кос

Європейський Союз готується розблокувати черговий етап офіційних перемовин щодо приєднання України та Молдови до блоку. Йдеться про початок предметних дискусій одразу за двома новими напрямами євроінтеграції.

Головною умовою для цього залишається успішне голосування у Верховній Раді за необхідні євроінтеграційні закони. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос на пресконференції після засідання Ради асоціації Молдова – ЄС, передає Суспільне.

Що відомо про нові кластери

Європейські посадовці уважно стежать за процедурами в українському парламенті, зокрема щодо ухвалення законопроєкту про освіту.

Вона додала, що позитивне рішення очікується під час міжурядової конференції.

Ми дуже добре обізнані про процедури у Верховній Раді (щодо подання законопроєкту про освіту – 24 Канал), але сподіваємося, що закон пройде Раду. Як тільки це станеться, звичайно, державам-членам доведеться прискорити процедуру, але так, можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня під час IGC (міжурядової конференції – 24 Канал). Ми сподіваємося відкрити ще два кластери для Молдови дуже скоро. І всі – до кінця року,

– зазначила єврокомісарка.

Йдеться про кластер №2 "Внутрішній ринок" та кластер №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Тривалий час їхнє відкриття блокувала Угорщина, вимагаючи від Києва поступок у питанні прав національних меншин.

Українська сторона зі свого боку вже виконала всі необхідні технічні умови. Готовність Києва до подальшого руху офіційно підтвердила Єврокомісія.

Нагадаємо, раніше Марта Кос запевняла, що поступова інтеграція до ЄС базуватиметься виключно на реальних заслугах країн-кандидатів.