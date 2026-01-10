Коли обіцяють повну подачу тепла у Києві та області: Свириденко назвала дату

Енергосистеми столиці та Київщини поступово оговтується від наслідків російського обстрілу. Наразі вдалося запустити систему теплопостачання.

Так, теплогенеруючі підприємства розпочали подачу теплоносія до житлових будинків. Про таке прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала у своєму телеграм-каналі. Подробиці передає 24 Канал.

Актуально Чому Київ не повертається до графіків відключень: що кажуть у ДТЕК

Коли мешканці Києва та області будуть з теплом у домівках?

Наразі триває поетапне підключення та запуск опалення безпосередньо у квартирах. Свириденко додала, що вже сьогодні, 10 січня, очікується повна подача тепла.

Окрім того, вона розповіла й про вкрай складну ситуацію з електропостачанням.

На Правому березі столиці вже майже повністю перейшли на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі поки що продовжуються аварійні відключення.

Прем'єр-міністерка пояснила, що енергетичні мережі отримали серйозні пошкодження, а через сильні морози кияни активно користуються електрообігрівачами, що суттєво збільшує навантаження.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку,

– повідомила Свириденко.

Вона також закликала максимально економно споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, адже це значно допоможе швидше відновити систему після обстрілів.

Очікується, що до кінця поточного дня 10 грудня весь Київ перейде на стабільні планові графіки відключень.

У Київській області тривають масштабні відновлювальні роботи. Наразі вже повернули світло в оселі 275 тисяч сімей. Енергетики сподіваються, що до кінця доби електропостачання буде відновлено для всіх споживачів у регіоні.

