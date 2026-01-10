Укр Рус
24 Канал Новини України Коли обіцяють повну подачу тепла у Києві та області: Свириденко назвала дату
10 січня, 14:05
3

Коли обіцяють повну подачу тепла у Києві та області: Свириденко назвала дату

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Юлія Свириденко повідомила, що повна подача тепла в Києві та області очікується найближчим часом.
  • Ситуація з тепло- та електропостачанням залишається напруженою.

Енергосистеми столиці та Київщини поступово оговтується від наслідків російського обстрілу. Наразі вдалося запустити систему теплопостачання.

Так, теплогенеруючі підприємства розпочали подачу теплоносія до житлових будинків. Про таке прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала у своєму телеграм-каналі. Подробиці передає 24 Канал.

Актуально Чому Київ не повертається до графіків відключень: що кажуть у ДТЕК 

Коли мешканці Києва та області будуть з теплом у домівках?

Наразі триває поетапне підключення та запуск опалення безпосередньо у квартирах. Свириденко додала, що вже сьогодні, 10 січня, очікується повна подача тепла.

Окрім того, вона розповіла й про вкрай складну ситуацію з електропостачанням. 

На Правому березі столиці вже майже повністю перейшли на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі поки що продовжуються аварійні відключення. 

Прем'єр-міністерка пояснила, що енергетичні мережі отримали серйозні пошкодження, а через сильні морози кияни активно користуються електрообігрівачами, що суттєво збільшує навантаження. 

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку,
– повідомила Свириденко.

Вона також закликала максимально економно споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, адже це значно допоможе швидше відновити систему після обстрілів. 

Очікується, що до кінця поточного дня 10 грудня весь Київ перейде на стабільні планові графіки відключень. 

У Київській області тривають масштабні відновлювальні роботи. Наразі вже повернули світло в оселі 275 тисяч сімей. Енергетики сподіваються, що до кінця доби електропостачання буде відновлено для всіх споживачів у регіоні.

Відключення світла в Україні: останні новини

  • 10 січня вдень в кількох областях України довелося ввести екстрені відключення електроенергії – графіки в цей період не діяли. Проблеми почалися приблизно з 12:00. Першими аварійні відключення запровадили на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Трохи згодом ситуація погіршилася на Київщині та Житомирщині, а також у самій столиці.

  • Зокрема, за розпорядженням Укренерго у Києві запровадили аварійні відключення. Через це тимчасово повністю зупинилася робота централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

  • Кияни ще до відключень масово скаржилися на різкі стрибки напруги, а потім помітили, що світло зникає не за графіком. Втім, вже о 12:32 Міністерство енергетики повідомило, що в Києві та більшій частині Київської області ситуацію вдалося стабілізувати. 