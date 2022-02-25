Умови нескорених

А після того, як вся московська хунта вирушить на х*й, можна і на переговори.

Актуально Росія ще ніколи не втрачала стільки військових на війні

Поки "путіни" в Кремлі, "перемовини" з ними ми будемо вести тільки в Гаазі.

Ми обов'язково переможемо. І не вірте нікому, хто переконує вас у зворотньому!



Путін та його посіпака Лукашенко постануть перед відповідальністю за вторгнення в Україну / Фото Getty Images

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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