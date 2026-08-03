Фронт без руху: військовослужбовець ЗСУ порівняв війну в Україні з Першою світовою

Війна – це певний цикл адаптацій. Україна намацала слабкі місця Росії й гатить по них, водночас ворог знає про вразливі точки нашої держави, наприклад, відсутність антибалістики, й посилив атаки. Однак нескінченним цей процес пристосування до викликів не буде, війна завершиться.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, нагадавши приклад війни між Англією та Францією, яка увійшла в історію як Столітня (серія війн), яка все-таки завершилась.

Аналогія з Першою світовою: ключовим є витримка

Військовий аналітик наголосив, що безліч війн попри свою масштабність, жахіття та руйнування мали свій кінець. Тож розмірковувати над тим, що російсько-українська триватиме нескінченно – не є доречним.

Коли ми говоримо про час і можливості, то зараз Росія нагадує Німеччину під час Першої світової, коли здавалося, що вся перевага була на боці німців: логістика, мережа залізниць, можливість воювати на два фронти. В одну мить дещо сталося. Не можна сказати, що Німеччина взагалі впала, вона просто надломилася. Тоді шукалися рішення, яким чином виснажувати німців, аби вони не могли продовжувати війну,

– озвучив Мусієнко.

Зараз, з його слів, те саме робить Україна щодо Росії, прагнучи теж досягти миті, коли вона не здатна буде воювати далі. Одночасно з цим Кремль намагається робити аналогічне і виснажити ЗСУ. Але наша держава, зі слів військового аналітика, має тил у вигляді Заходу, зокрема відкриваються українські виробництва на європейській території, що є дуже помічним.

Повне інтерв'ю з Олександром Мусієнком: дивіться у відео

Розмірковуючи над прогнозами, коли російсько-українська війна може завершитись, Мусієнко повернувся до прикладу Першої світової, коли вона завершилась просто в певну мить.

Фронт особливо не рухався, а війна закінчилася. Прийшов процес надлому, коли витримка зіграла свою роль, це допомогло. В нас зараз теж ключове – це витримати. Я не думаю, що ця війна буде нескінченною, але допускаю, що може тривати до миті, поки Путін або сам не передумає (поки що таких сигналів нема), або його оточення змусить це зробити. Так часто буває в диктаторських режимах,

– зазначив Мусієнко.

Військовий аналітик продовжив, що війна – це змагання, особливо технологічні. Він наголосив, що Україні в цьому важливо завжди бути на крок попереду. Мусієнко вважає, що в нашої держави до кінця 2026 року є шанс натиснути на Путіна, аби він був готовий до припинення вогню, зокрема завдяки своїм далекобійним ударам і підтримці партнерів. Це один з планів, саме тому атаки по російських об'єктах ВПК, НПЗ, портах та інших пришвидшились і була затверджена Зеленським 40-денна операція СБУ проти Росії.

Підсумовуючи, Мусієнко вкотре наголосив, що прогнози щодо завершення російсько-української війни є марними. Адже впливає на це численна кількість факторів. З його слів, є ймовірність й того, що ця війна взагалі може перерости у щось більш глобальне. Зараз формуються коаліції держав, відкритим залишається питання до кого з них пристане Глобальний Південь.