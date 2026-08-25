У Росії відповіли, коли хочуть закінчити війну в Україні

Депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. Він закликав готуватися до можливого протистояння з країнами НАТО.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що кажуть в Росії про закінчення війни?

Депутат Держдуми Росії і колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що Москва має завершити так звану "СВО" проти України до 2030 року. На його думку, це має відбутися нібито "абсолютною перемогою" російської армії.

Соболєв пов'язав такий дедлайн із можливим протистоянням із країнами НАТО. Він заявив, що Росія нібито повинна завершити війну в Україні, щоб підготуватися до можливої "агресії" з боку Альянсу.

Російський депутат стверджує, що Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Норвегія, Фінляндія та Швеція нібито готуються до війни з Росією та прагнуть завдати їй "стратегічної поразки". При цьому Соболєв не навів доказів на підтвердження своїх заяв. Він також повторив російську пропагандистську риторику, назвавши українську владу "фашистським режимом".

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що наразі говорити про повне припинення війни ще зарано. Водночас Україна найближчим часом планує активізувати переговорний процес із Росією, а певні сигнали щодо його пожвавлення вже є.

За словами Буданова, поки йдеться переважно про технічну частину переговорів, а не про швидке завершення бойових дій. Він зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від обставин, тому наразі складно прогнозувати, до яких результатів можуть привести ці контакти.

Зазначимо, Володимир Путін підтвердив, що Росія отримувала від України пропозиції щодо мирного врегулювання, але назвав їх "екзотичними" та неприйнятними для Москви. Він заявив про готовність Росії до діалогу, але лише на умовах, які Кремль вважає "реаліями на землі".