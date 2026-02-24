"Є умови": Зеленський сказав, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залежить не лише від України. Водночас він наголосив, що мир стане можливим лише за умови реального тиску на Росію з боку США та Європи.

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перспективи швидкого завершення війни залишаються невизначеними. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю німецькому мовнику ARD.

Коли може закінчитися війна?

Глава держави наголосив, що не може дати прогнозу щодо дати миру. За його словами, війна завершиться лише тоді, коли міжнародні партнери – насамперед США та країни Європи – чинитимуть достатній тиск на Росію та змусить її до реальних переговорів, які принесуть конкретний результат.

Зеленський підкреслив, що президент Росії має погодитися на припинення вогню та конструктивний діалог. Лише за таких умов, на його переконання, можливе досягнення стабільного миру.

Глава держави також підкреслив, що чотири роки повномасштабної війни варто оцінювати насамперед як провал агресора – Росії.

Росія прагнула знищити нас як незалежну державу, але ми цього не допустили,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що не вважає нинішню ситуацію поразкою України, назвавши подібні твердження частиною російської пропаганди. На його переконання, Київ зберіг державність і продовжує чинити спротив, попри всі виклики війни.

Що відомо про перебіг мирних перемовин?