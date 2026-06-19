Зеленський зробив нову заяву щодо термінів закінчення війни

Україна прагне закінчити війну з Росією вже цього року. Втім, багато залежить від того, як союзники допомагатимуть Києву і тиснутимуть на Москву.

Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні до учасників Європейської ради 18 червня.

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Коли може закінчитися війна в Україні?

Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну до зими – через дипломатію та тиск на Росію,

– наголосив президент.

Водночас він додав, що в Україні усвідомлюють "з ким мають справу". Володимир Путін продовжує робити ставку на війну.

Тому, за словами політика, треба бути готовими, що бойові дії продовжаться і в наступному році. У цьому разі Україна потребуватиме газу, дизельного пального, енергетичного обладнання та щонайменше 300 ракет для ППО.

Зеленський підкреслив, що безпека Європи залежить від фінансування української армії.

Він також закликав до максимально швидкої виплати 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, який призначений для підтримки міжнародної безпеки.

Президент повторив, що Україна готова до переговорів із Путіним щодо завершення війни. Але закликав Європу залишатися пильною і продовжувати тиск на Москву.

Раніше Зеленський погоджувався, що Україна має приблизно шість місяців, щоб змінити ситуацію на фронті та посилити свої позиції перед можливими мирними переговорами. З грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою.

За слова політика, ще в січні він повідомляв партнерам, що відкривається "вікно можливостей" для переговорів, оскільки російська армія зазнає дедалі більших втрат.

Президент наголосив, що до настання зими важливо знайти дипломатичний шлях до початку перемовин. Готовність Кремля до діалогу залежатиме від рівня міжнародного тиску на Путіна і ситуації всередині Росії.

Зауважимо, що після засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони Михайло Федоров оголосив, що найближчі місяці у війні стануть вирішальними.