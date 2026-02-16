Створюють "клешні" для Покровська та Мирнограда: ворог посилює тиск на Донеччині

Сили оборони ефективно стримують спроби російських військ оточити Покровську агломерацію, відбиваючи атаки та знищуючи ворога на підступах до міста. За останній тиждень захисники ліквідували понад дві сотні окупантів та знищили десятки одиниць військової техніки противника.

Про це інформує 7 корпус Десантно-штурмових військ України.

Дивіться також "Тижнями сидять у норах без їжі": росіяни на Донеччині здаються в полон через брак харчів

Яка нині ситуація на Покровському напрямку?

За словами бійців ДШВ, росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку. Противник намагається нібито "клешнями" охопити Покровськ та Мирноград. Крім того, фіксується зростання штурмових дій з боку населених пунктів Котлине та Родинське.

Водночас захисники 7 корпусу швидкого реагування ДШВ спільно з іншими складовими Сил оборони проводять активну розвідку з повітря та ламають плани ворога, мінуючи маршрути ймовірного просування противника.

У ЗСУ кажуть, що російські війська продовжують спроби просування малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного, проте на околицях цього населеного пункту Сили оборони відразу їх виявляють та знищують.

Нещодавно на північ від Покровська зафіксували проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи у район фермерських господарств. Але українські військові ліквідували і її.

За даними 7 корпусу ДШВ, за минулий тиждень Сили оборони ліквідували чи поранили 255 окупантів, розтрощили 19 одиниць техніки, 29 точок запуску БпЛА, 36 укриттів та складів й 575 ударних дронів.

Які напрямки на фронті стануть найгарячішими цієї весни?

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері Українського Радіо зауважив, що Донецький напрямок стане найгарячішою точкою фронту впродовж весни, літа та осені 2026 року. Також вирішальні бої у цей період відбудуться на межі Донецької та Харківської області та у Запорізькій.

Водночас Федоренко припустив, що 2026 рік буде чи не найскладнішим за весь період повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А вже у 2027 році військовий прогнозує "поетапне згасання інтенсивності".

Перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди. Але не раніше. Тобто 2026 рік з погляду інтенсивності ведення бойових дій буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але й вирішальним – на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну,

– сказав він.

Яка нині ситуація на фронті у Донецькій області?