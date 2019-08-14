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      Коли шкільна лінійка у 2019-му році

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      Коли лінійка в школі 2019 Україна – коли перший дзвінок 2019
      Коли перший дзвоник в Україні у 2019 / ukranews

      Щорічно на початку вересня шкільні заклади зустрічають учнів святковою лінійкою. Цьогоріч 1 вересня припадає на неділю.

      Шкільна лінійка відбудеться 1 вересня, не зважаючи на те, що це вихідний день. Натомість деякі школи святкуватимуть свято першого дзвоника тоді ж, коли усі діти підуть до школи – 2 вересня.

      Важливо: Які обстеження має пройти дитина перед школою

      Коли буде шкільна лінійка

      Школи тепер мають право самостійно обирати формат та дату святкування. Тому саме від школи залежить, коли відбудеться святкування першого дзвоника. Найкращий варіант для батьків – дізнатися дату проведення свята у шкільній установі напередодні.

      Коли шкільна лінійка 1 вересня 2019

      Що купляти до школи першокласнику?

      Будь-якому школяреві-початківцю потрібний рюкзак, спортивний одяг для фізкультури та змінне взуття. 

      Перелік необхідної канцелярії для першокласника:

      1. Зошити в клітинку, лінійку / косу лінійку;
      2. Папка для зошитів;
      3. Обкладинки для підручників і зошитів;
      4. Альбом для малювання;
      5. Щоденник;
      6. Набір кольорового картону і кольорового паперу;
      7. Ручки;
      8. Підставка для книг;
      9. Пенал;
      10. Кольорові олівці та фломастери;
      11. Прості олівці, точилка, ластик;
      12. Фарби акварельні, кисті;
      13. Клей;
      14. Закладки для книг;
      15. Ножиці;
      16. Пластилін;
      17. Лінійка, куточок;
      18. Стакан-нерозливайка.

       

       

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