Коли шкільна лінійка у 2019-му році

Щорічно на початку вересня шкільні заклади зустрічають учнів святковою лінійкою. Цьогоріч 1 вересня припадає на неділю.

Шкільна лінійка відбудеться 1 вересня, не зважаючи на те, що це вихідний день. Натомість деякі школи святкуватимуть свято першого дзвоника тоді ж, коли усі діти підуть до школи – 2 вересня.

Важливо: Які обстеження має пройти дитина перед школою

Коли буде шкільна лінійка

Школи тепер мають право самостійно обирати формат та дату святкування. Тому саме від школи залежить, коли відбудеться святкування першого дзвоника. Найкращий варіант для батьків – дізнатися дату проведення свята у шкільній установі напередодні.

Що купляти до школи першокласнику?

Будь-якому школяреві-початківцю потрібний рюкзак, спортивний одяг для фізкультури та змінне взуття.

Перелік необхідної канцелярії для першокласника: