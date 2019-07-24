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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли може відбутися зустріч прем'єра Британії Джонсона із Зеленським: відповідь посла

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      Новий прем'єр Великобританії Джонсон
      Новий прем'єр Великобританії Джонсон / Фото з відкритих джерел

      Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським після виходу країни зі складу Європейського Союзу.

      За словами посла України у Великобританії Наталії Галібаренко, очевидно, що Джонсон після вступу на посаду опікуватиметься питаннями Brexit, передає "Радіо Свобода".

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      Вона додала, що сторони хочуть організувати зустріч Зеленського та Джонсона у "зручний для обох сторін час".

      Ми, звичайно, об'єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Brexit до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами,
      – сказала дипломат.

      Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Хто такий Борис Джонсон? Британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

      У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. У 2003 році його призначили віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році Джонсон став міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

      З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року. Усе тому, що його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення. Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції. У 2008 році Джонсон став мером Лондона. Після цього був главою МЗС Британії, проте в 2018 році пішов у відставку.

      Дивіться відео кореспондента 24 каналу про Бориса Джонсона

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Борис Джонсон Великобританія
      Джерело: 24 канал
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