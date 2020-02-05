Коли та в яких містах України відкриють нові станції метро

За 6 років у Києві не відкрили жодної станції метро. З 2013 року кияни чекають сполучення на Виноградар та підземка на Троєщину, яку обіцяє побудувати кожен мер. Однак, не тільки столиця в очікуванні підземки. На відкриття нових станцій надіютсья й мешканці ще кількох міст-мільйонників.

Київ

Лише у березні 2019 року в столиці України почалось будівництво двох станцій метро у бік Виноградаря – "Мостицької" і "Проспекту правди". Однак, не обійшлося й без скандалів. Зокрема, у Генпрокуратурі розслідують розкрадання коштів на будівництво київського метро.

До слова: Кличко назвав терміни будівництва нового метро на Троєщину

Водночас в самому метрополітені обіцяють, що до кінця 2021 станції таки відкриють.

Що відомо про скандал із будівництвом метро на Виноградар?16 січня голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво недорахували півтора мільярда гривень для метро на Виноградар. Водночас роботи зі зведення станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" майже не просунулись. А у зриві будівництва звинувачують директора "Київметробуду" Василя Кобіля. Наприкінці минулого року через це його звільнили з посади.

"Всі можливі зусилля направлені на те, щоб відкрити в ті терміни, які встановлені договором. Вартість цих двох станцій становить шість мільярдів гривень", – пояснила радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.



Будівництво станції метро "Мостицька" / Фото The Village



Закінчити будівництво планують до 2021 року / Фото The Village

Обіцянкам побудувати метро до Троєщини більше років, ніж незалежній Україні. На нього у міської влади поки немає ані грошей, а треба приблизно два мільярди доларів, ані кінцевого проєкту.

"Давайте оптимістично порахуємо – 1 рік йде на будівництво станції. Нам потрібно побудувати 15 станцій на Троєщину – це 15 років. Сьогодні 2020 рік, це означає що метро на Троєщину з'явиться у 2035 році, якщо сьогодні почати фінансувати і будувати", – розповів транспортний інженер Віктор Петрук.

Харків

Харківський метрополітен має три лінії. Востаннє станції тут відкривали ще за радянських часів. Місцева влада обіцяє побудувати дві зупинки – "Державінську" і "Одеську". Щоправда, на місці станцій нині стоять будинки, які треба буде демонтувати.



У Харкові зносять будинки під майбутні станції метро

"Нам вдалося 90% власників впевнити в тому, що треба це продати в добровільному порядку. Ми дійшли згоди та викупили ці об'єкти", – зазначив заступник міського голови Харкова Олег Дробот.

320 мільйонів євро на будівництво дали європейські кредитори. Відкрити нові зупинки місцева влада обіцяє вже за 4 роки.

Дніпро

Найкоротше метро нині у Дніпрі – всього шість зупинок. Три нові станції будує турецька компанія, їхня вартість становить 224 мільйони євро.

Фінансування метрополітену здійснюється за кредитні гроші, які видали два банки – ЄБРР і ЄІБ. Терміни закінчення будівництва метрополітену середина 2023 року,

– пояснив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

У метро як виду громадського транспорту дуже багато переваг. Воно розвантажує місто, там не буває заторів. Однак, як зазначають всі експерти, аби воно було ефективним, в містах слід розвивати і наземний транспорт.