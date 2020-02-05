01:38
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Коли та в яких містах України відкриють нові станції метро

      97 Читать новость на русском

      За 6 років у Києві не відкрили жодної станції метро. З 2013 року кияни чекають сполучення на Виноградар та підземка на Троєщину, яку обіцяє побудувати кожен мер. Однак, не тільки столиця в очікуванні підземки. На відкриття нових станцій надіютсья й мешканці ще кількох міст-мільйонників.

      Київ

      Лише у березні 2019 року в столиці України почалось будівництво двох станцій метро у бік Виноградаря – "Мостицької" і "Проспекту правди". Однак, не обійшлося й без скандалів. Зокрема, у Генпрокуратурі розслідують розкрадання коштів на будівництво київського метро.

      До слова: Кличко назвав терміни будівництва нового метро на Троєщину

      Водночас в самому метрополітені обіцяють, що до кінця 2021 станції таки відкриють.

      Що відомо про скандал із будівництвом метро на Виноградар?16 січня голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво недорахували півтора мільярда гривень для метро на Виноградар. Водночас роботи зі зведення станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" майже не просунулись. А у зриві будівництва звинувачують директора "Київметробуду" Василя Кобіля. Наприкінці минулого року через це його звільнили з посади.

      "Всі можливі зусилля направлені на те, щоб відкрити в ті терміни, які встановлені договором. Вартість цих двох станцій становить шість мільярдів гривень", – пояснила радниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.


      Будівництво станції метро "Мостицька" / Фото The Village


      Закінчити будівництво планують до 2021 року / Фото The Village

      Обіцянкам побудувати метро до Троєщини більше років, ніж незалежній Україні. На нього у міської влади поки немає ані грошей, а треба приблизно два мільярди доларів, ані кінцевого проєкту.

      "Давайте оптимістично порахуємо – 1 рік йде на будівництво станції. Нам потрібно побудувати 15 станцій на Троєщину – це 15 років. Сьогодні 2020 рік, це означає що метро на Троєщину з'явиться у 2035 році, якщо сьогодні почати фінансувати і будувати", – розповів транспортний інженер Віктор Петрук.

      Харків 

      Харківський метрополітен має три лінії. Востаннє станції тут відкривали ще за радянських часів. Місцева влада обіцяє побудувати дві зупинки – "Державінську" і "Одеську". Щоправда, на місці станцій нині стоять будинки, які треба буде демонтувати.


       У Харкові зносять будинки під майбутні станції метро

      "Нам вдалося 90% власників впевнити в тому, що треба це продати в добровільному порядку. Ми дійшли згоди та викупили ці об'єкти", – зазначив заступник міського голови Харкова Олег Дробот.

      320 мільйонів євро на будівництво дали європейські кредитори. Відкрити нові зупинки місцева влада обіцяє вже за 4 роки.

      Дніпро

      Найкоротше метро нині у Дніпрі – всього шість зупинок. Три нові станції будує турецька компанія, їхня вартість становить 224 мільйони євро.

      Фінансування метрополітену здійснюється за кредитні гроші, які видали два банки – ЄБРР і ЄІБ. Терміни закінчення будівництва метрополітену середина 2023 року,
      – пояснив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

      У метро як виду громадського транспорту дуже багато переваг. Воно розвантажує місто, там не буває заторів. Однак, як зазначають всі експерти, аби воно було ефективним, в містах слід розвивати і наземний транспорт. 

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      4 лютого
      14872
      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Новини Дніпра Новини Києва Новини Харкова Метро Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      4 лютого , 23:09 Головні новини 4 лютого: в Україні стане менше нардепів, "Слуга народу" перемагає на виборах
      Андрій Шляхтін 934
      4 лютого , 23:00 Нас катували струмом, а дівчат ґвалтували: ексбранець Усатюк розповів про жахіття полону (18+)
      Олексій Печій 1932
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5023
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1833
      4 лютого , 21:30 Вибори президента США: як голосують та обирають американці
      Анатолій Максимов 1959
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук