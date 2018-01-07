Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде ударом, – Кравчук

Допоки Україна має такого сусіда, як Росія, у неї залишається тільки один вихід, який полягає у вступу до НАТО. Росія ніколи не погодиться з незалежністю України, і може тільки змиритися з тим, що "іншого немає".

Про це заявив перший Президент України Леонід Кравчук, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я очолюю комітет "За Україну в НАТО" (громадський рух). Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде ударом. Але вона зрозуміє, що іншої України вже немає, що треба знаходити співпрацю з тією Україною, яка є, її треба поважати, брати до уваги її запити", – сказав Кравчук.

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Водночас він зазначив, що Україна братиме до уваги російські інтереси.

Так, не можна нехтувати. У Росії є стратегічні інтереси. Давайте їх обговорювати, шукати шляхи вирішення. Але Україна тоді стане міцно на ноги,

– сказав перший президент.

Щодо того, як Україна повинна протистояти тиску Росії, Кравчук зауважив: "Внутрішня сила – це наше військо, наша економіка. І зовнішня сила – це НАТО і країни, які нас підтримують. Не треба розмінюватися на дрібниці. Треба шукати стратегічні питання – це подолання бідності, подолання корупції, завершення війни та система управління держави".