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      Коли в Україні вимкнуть опалення у 2019 році

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      Коли відключать опалення в 2019 році у Києві та містах України - дати
      Коли в Україні відімкнуть опалення у 2019 році / Region.center

      Зазвичай, припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж 8 градусів.

      Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається на рівні міської ради. Варто врахувати, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні повноцінно розпочався дещо пізніше, аніж зазвичай.

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      Рішення ж про тимчасове припинення подачі тепла можуть прийняти, виходячи з кліматичних умов згідно з правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. 

      Якщо міська рада прийняла рішення призупинити опалювальний сезон, то про це органи влади мають повідомити населення через ЗМІ, а також надіслати відповідне письмове повідомлення. 

      Припинення опалювального сезону у попередні роки в Україні

      Опалювальний сезон коригується відповідно до змін у кліматі. У 2017-2018 році він тривав із 15 жовтня до 15 квітня.

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      Минулоріч, у 2018 році, тепло подали в оселі також 15 жовтня. Проте за декілька днів тимчасово тепло перестали подавати, оскільки середня температура ще не опустилась до потрібного рівня – було занадто тепло. Відновлювати опалення в Україні почали лише в десятих числах листопада, коли в Україну поступово прийшло справжнє похолодання.

      За прогнозами синоптиків, потепління в Україну цього року прийде пізно. З 19 березня на нас чекає ще один етап похолодання, а в останніх числах місяця ще можливий мокрий сніг. Справжня весна очікується аж у квітні, різке потепління прогнозують з 8 числа.

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      Теги: Новини України Субсидії Опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
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