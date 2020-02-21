Коли вимкнуть опалення в Україні у 2020 році

У першій половині квітня припиняється опалювальний сезон. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 градусів.

В Україні опалювальний сезон для багатьох областей може закінчитися набагато раніше. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго.

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Теплокомунальні підприємства повинні до 25 лютого 2020 року сплатити "Нафтогазу" більш ніж 392,8 мільйона гривень боргів. Якщо ці підприємства не сплатять хоча б мінімального платежу, тепловикам для подальшого отримання газу з 1 березня необхідно буде до 28 лютого, крім мінімального платежу, сплатити ще й за газ, спожитий у січні 2020 року.

Які області України можуть залишитися без тепла раніше:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Київська

Луганська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Що відомо про теплокомуненерго-боржників