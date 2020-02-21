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      Коли вимкнуть опалення в Україні у 2020 році

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      Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні / 24 Канал

      У першій половині квітня припиняється опалювальний сезон. За умови, якщо середньодобова температура упродовж трьох днів не опускається нижче, аніж +8 градусів.

      В Україні опалювальний сезон для багатьох областей може закінчитися набагато раніше. Причина – заборгованість місцевих теплокомуненерго.

      Читайте також: Опалення в низці областей України можуть вимкнути вже 1 березня

      Теплокомунальні підприємства повинні до 25 лютого 2020 року сплатити "Нафтогазу" більш ніж 392,8 мільйона гривень боргів. Якщо ці підприємства не сплатять хоча б мінімального платежу, тепловикам для подальшого отримання газу з 1 березня необхідно буде до 28 лютого, крім мінімального платежу, сплатити ще й за газ, спожитий у січні 2020 року.

      Які області України можуть залишитися без тепла раніше:

      • Дніпропетровська
      • Донецька
      • Житомирська
      • Запорізька
      • Київська
      • Луганська
      • Миколаївська
      • Одеська
      • Полтавська
      • Рівненська
      • Сумська
      • Харківська
      • Херсонська
      • Хмельницька

      Що відомо про теплокомуненерго-боржників

      • 24 січня у "Нафтогазі" повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України.
      • З того часу 19 з 37 проблемних тепловиків оплатили "Нафтогазу" всі борги за газ. На цих підприємствах проблем з постачанням газу не буде.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Нафтогаз Газ Опалювальний сезон Комунальні послуги
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