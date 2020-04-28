Коли й за яких умов українцям планувати відпустки: коментар експертки

Через пандемію коронавірусу чи не у всіх країнах закрили кордони та будь-яке пасажирське сполучення. Чи розраховувати українцям на відпустку за кордоном найближчим часом – читайте далі.

Наразі немає точних прогнозів, коли саме українці зможуть подорожувати. Передбачають, що повноцінно можна буде їхати за кордон уже з 2021 року. Про це в ефірі 24 каналу сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

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За її словами, українцям рекомендують планувати свої відпустки в Україні після завершення карантинних обмежень, але точний термін наразі невідомий.

Ми сподіваємося, якщо громадяни дотримуватимуться карантину і хвороба почне відступати, уже влітку 2020 року подорожі всередині країн відновляться,

– пояснила Олеськів.

Експертка зазначила, що українські туроператори зможуть відновити діяльність у випадку, якщо почнуть відкривати авіасполучення між Україною й іншими країнами. Наприклад, подорожі до Туреччини відбуватимуться, якщо показники захворюваності й обмін туристами не нестиме небезпеки.

Цікаво! Попри наявні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, Туреччина готується до відновлення туристичного сезону. Але без значних змін не обійшлося: турецьким готелям доведеться відмовитися від системи all-inclusive. Замість неї повинні запровадити систему комплексного харчування. А кількість шезлонгів на пляжах буде скорочена вдвічі.

Також очільниця агентства з розвитку туризму додала, що наразі розробляють певні санітарно-гігієнічні рекомендації, яким повинні відповідати місця для розміщення людей. Вони мають полегшити впевненість людей у безпеці готелю.

"У готелях буде більше дезінфекторів, можуть видавати маски. Обов'язкове дотримання дистанції, а на шведських сніданках не буде можливості самому набирати їжу. Багато курортних міст зроблять закриті готелі, де проживатимуть самі працівники, щоб не було можливості приносити хворобу зовні", – зауважила Олеськів.

Що відомо про карантин та міжнародні перевезення?Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня. Проте в уряді оприлюднили 5 етапів виходу з карантину.



​Від 16 березня на територію України заборонено в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.



27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



Карантин продовжено до 11 травня / Інфографіка 24 каналу