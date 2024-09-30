Чи є в Україні колібрі: біологи розповіли, що за дивна істота мімікрує під пташку

Все частіше в Україні поруч з квітучими рослинами можна побачити маленьке блискуче створіння з довгим хоботом. Українці помилково сприймають його за колібрі

Біологи Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" пояснили, що це зовсім не пташка, а метелик – язикан.

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Метелик язикан, а не колібрі

Біологи зазначають, що в Україні колібрі не живуть. Ці птахи є ендеміками Америки і не зустрічаються в Європі.

Знайомтесь: Язикан Звичайний (Macroglossum stellatarum), англійською – hummingbird hawk-moth (hummingbird з англійської перекладається як колібрі!). Це метелик з родини бражникових (Sphingidae) завдяки своїм особливостям і поведінці заслужив в народі назву "українського колібрі". І дійсно, схожість вражає,

– зазначають дослідники.

Свою назву язикан отримав завдяки довжелезному хоботкові, який нагадує язик. Саме за допомогою цього хоботка він харчується квітковим нектаром. Він є основним інструментом для живлення і відрізняє метелика від інших.

Язикан здатний розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину і зависати в повітрі подібно до бабок або птахів колібрі, швидко махаючи крилами. Це дозволяє йому легко добиратися до нектару навіть у глибоких квітках.

За розміром і забарвленням також нагадує дрібну пташку. Передні крила в нього коричневі, з чорними хвилястими лініями поперек, тоді як задні крила помаранчеві з чорним краєм,

– пишуть у "Цуманській пущі".

Біологи вказують, що швидкий і маневровий політ язикана створює враження, що перед вами крихітна пташка. До того ж і язикан, і колібрі живляться нектаром квітів. Вони обидва зависають у повітрі, швидко махаючи крилами, щоб утриматися біля квітки і висмоктувати нектар довгим хоботком (у язикана) або дзьобом (у колібрі).

Як виглядає метелик язикан / фото "Цуманська пуща", Максим Рудік