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      Колишні високопосадовці з МВС Грузії напали на підприємця під Києвом

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      Під Києвом поліція затримала трьох грузинів за розбійний напад
      Під Києвом поліція затримала трьох грузинів за розбійний напад / Укрінформ

      Троє грузинів вломилися до будинку бізнесмена, погрожували зброєю та вимагали гроші. Отримавши своє, зловмисники зв'язали потерпілого та викрали його автівку. Як виявилося згодом, двоє з трьох нападників були високопосадовцями у МВС Грузії.

      Зловмисниками виявились колишні співробітники МВС Грузії: 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцішвілі, про це повідомляє Новости Грузия.

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      Міріан Гочадзе був начальником загону спеціального призначення МВС до 2013-го року. Леван Хуцішвілі працював в МВС з 2006 року та обіймав посаду начальника одного з управлінь у прикордонній поліції, а Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС з 2004-го по 2013 рік.

      Чоловіки покинули Грузію після зміни влади та переїхали в Україну. Вони брали активну участь в бойових операціях на Сході України та займалися приватним бізнесом.

      За словами начальника поліції у Київській області Андрія Нєбитова, поліцейські дві доби намагалися перехопити нападників, влаштувавши план "Перехоплення". Правоохоронцям вдалося затримати грузинів в останній момент – на трасі, коли зловмисники прямували до аеропорту Бориспіль.

       
      У Києві затримали трьох грузинів за розбійний напад

      Нападники виявилися колишніми працівниками МВС Грузії:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Новини Грузії Зброя
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