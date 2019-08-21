Колишні високопосадовці з МВС Грузії напали на підприємця під Києвом

Троє грузинів вломилися до будинку бізнесмена, погрожували зброєю та вимагали гроші. Отримавши своє, зловмисники зв'язали потерпілого та викрали його автівку. Як виявилося згодом, двоє з трьох нападників були високопосадовцями у МВС Грузії.

Зловмисниками виявились колишні співробітники МВС Грузії: 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцішвілі, про це повідомляє Новости Грузия.

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Міріан Гочадзе був начальником загону спеціального призначення МВС до 2013-го року. Леван Хуцішвілі працював в МВС з 2006 року та обіймав посаду начальника одного з управлінь у прикордонній поліції, а Тенгіз Занадзе також працював в органах МВС з 2004-го по 2013 рік.

Чоловіки покинули Грузію після зміни влади та переїхали в Україну. Вони брали активну участь в бойових операціях на Сході України та займалися приватним бізнесом.

За словами начальника поліції у Київській області Андрія Нєбитова, поліцейські дві доби намагалися перехопити нападників, влаштувавши план "Перехоплення". Правоохоронцям вдалося затримати грузинів в останній момент – на трасі, коли зловмисники прямували до аеропорту Бориспіль.



У Києві затримали трьох грузинів за розбійний напад

Нападники виявилися колишніми працівниками МВС Грузії: